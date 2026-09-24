Удар ножом в спину закончился примирением двух жителей Алтайского края
Потерпевшему был причинен легкий вред здоровью
24 сентября 2026, 10:31, ИА Амител
В Завьяловском районе местного жителя признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением ножа. Во время конфликта мужчина ударил оппонента в спину, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
По данным ведомства, ссора произошла между двумя местными жителями. В ходе конфликта один из мужчин, отстаивая свою позицию, нанес другому удар ножом в спину. В результате потерпевшему был причинен легкий вред здоровью.
"В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия)", — отметили в ведомстве.
В суде подсудимый полностью признал вину. Потерпевший, в свою очередь, сообщил, что простил его, и попросил не назначать строгое наказание.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему девять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
10:41:23 24-09-2026
Заголовок огонь. Как иногда жалею, что я не двоечник.
13:40:11 24-09-2026
Статья не соответствует преступлению, это же покушение на убийство.
14:02:53 04-10-2026
Гость (13:40:11 24-09-2026) Статья не соответствует преступлению, это же покушение на уб... Да прям, он стопудово не хотел, хотел бы завалил)))