Удар ножом в спину закончился примирением двух жителей Алтайского края

Потерпевшему был причинен легкий вред здоровью

24 сентября 2026, 10:31, ИА Амител

Острый нож в руке / Фото: amic.ru

В Завьяловском районе местного жителя признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением ножа. Во время конфликта мужчина ударил оппонента в спину, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

По данным ведомства, ссора произошла между двумя местными жителями. В ходе конфликта один из мужчин, отстаивая свою позицию, нанес другому удар ножом в спину. В результате потерпевшему был причинен легкий вред здоровью.

"В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия)", — отметили в ведомстве.

В суде подсудимый полностью признал вину. Потерпевший, в свою очередь, сообщил, что простил его, и попросил не назначать строгое наказание.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему девять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.