"Удары по карману". Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ

Президент РФ подчеркнул, что полученные от индексации тарифов средства нужно направлять на улучшение условий жизни граждан

22 апреля 2025, 12:44, ИА Амител

Платежная квитанция ЖКХ / Фото: amic.ru

Несвоевременная индексация тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству бьет по карманам граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках муниципального форума "Малая родина – сила России". Стенограмму мероприятия опубликовали на официальном сайте Кремля.

"Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов – потом все, до свидания. Потом принятие решения вопроса об индексации через год, через два, через три кажется совершенно невозможным без федеральных субсидий, потому что такие удары по карману граждан ничем не оправданы", – заявил российский лидер.

Индексацию, по мнению президента, нужно проводить постепенно. Владимир Путин добавил, что средства, полученные от индексации тарифов, нужно направлять на улучшение условий жизни граждан, в том числе на расселение аварийного жилья.

По прогнозу социально-экономического развития на 2025 год, с 1 июля тарифы на коммунальные услуги в среднем проиндексируют на 12%.

Как отметил зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов, повышение закладывалось в федеральный бюджет на 2025–2027 годы. С его слов, 12% – это усредненная цифра по стране. Окончательный показатель зависит от региональных комитетов – где-то он будет выше, а где-то ниже.