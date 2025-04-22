"Удары по карману". Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ
Президент РФ подчеркнул, что полученные от индексации тарифов средства нужно направлять на улучшение условий жизни граждан
22 апреля 2025, 12:44, ИА Амител
Несвоевременная индексация тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству бьет по карманам граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках муниципального форума "Малая родина – сила России". Стенограмму мероприятия опубликовали на официальном сайте Кремля.
"Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов – потом все, до свидания. Потом принятие решения вопроса об индексации через год, через два, через три кажется совершенно невозможным без федеральных субсидий, потому что такие удары по карману граждан ничем не оправданы", – заявил российский лидер.
Индексацию, по мнению президента, нужно проводить постепенно. Владимир Путин добавил, что средства, полученные от индексации тарифов, нужно направлять на улучшение условий жизни граждан, в том числе на расселение аварийного жилья.
По прогнозу социально-экономического развития на 2025 год, с 1 июля тарифы на коммунальные услуги в среднем проиндексируют на 12%.
Как отметил зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов, повышение закладывалось в федеральный бюджет на 2025–2027 годы. С его слов, 12% – это усредненная цифра по стране. Окончательный показатель зависит от региональных комитетов – где-то он будет выше, а где-то ниже.
12:50:58 22-04-2025
"средства, полученные от индексации тарифов, нужно направлять на улучшение условий жизни граждан, в том числе на расселение аварийного жилья".
Это каким образом, я так понимаю сейчас средства от индексации тарифов прямиком идут в карман владельцу тепла, электроэнергии, воды и прочего ...
13:01:03 22-04-2025
гость (12:50:58 22-04-2025) "средства, полученные от индексации тарифов, нужно направлят... Владелец тепла, электроэнергии, воды и прочего - тоже гражданин ...
19:21:40 22-04-2025
Чучмек (13:01:03 22-04-2025) Владелец тепла, электроэнергии, воды и прочего - тоже гражда... Гражданин другой страны
12:53:33 22-04-2025
"Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов – потом все, до свидания. Потом принятие решения вопроса об индексации через год, через два, через три кажется совершенно невозможным без федеральных субсидий" - извините, но заголовок противоречит содержанию) Он как раз говорит, что надо повышать регулярно. Что, собственно, у нас и делают.
12:56:09 22-04-2025
Может быть всё наоборот, именно преждевременная, своевременная, внеочередная, внеплановая, плановая индексации платы за услуги ЖКХ бьют по карману граждан! А вот преждевременная, своевременная, внеочередная, внеплановая, плановая индексация оплаты труда и пенсий облегчают жизнь.
13:06:33 22-04-2025
А ручку бросал?
13:06:34 22-04-2025
У нас оклады меньше МРОТ и их не индексируют. Хотя индексация прописана в ТК РФ ежегодно! Как может быть оклад меньше МРОТ, его почему забыли индексировать?
14:07:14 22-04-2025
Гость (13:06:34 22-04-2025) У нас оклады меньше МРОТ и их не индексируют. Хотя индексаци... Оклады могут быть меньше МРОТ, главное что бы ФОТ был выше
13:37:49 22-04-2025
Все равно повысят.. толку то..
14:06:35 22-04-2025
Как мы жили в ссср. Где брали средства обучения, жилье, лечение и тд и тп . 240миллионов населения .Сегодня все в долгах.
07:31:40 23-04-2025
Гость (14:06:35 22-04-2025) Как мы жили в ссср. Где брали средства обучения, жилье, лече... А знаками препинания Вас пользоваться не научили. Зато бесплатно
14:11:51 22-04-2025
Просто иезуитский юмор у нашего верховного!
14:29:38 22-04-2025
полученные от индексации тарифов средства нужно направлять на улучшение условий жизни граждан---чуть от смеха не лопнул
19:25:15 22-04-2025
Гость (14:29:38 22-04-2025) полученные от индексации тарифов средства нужно направлять н... именно граждан, его друзей, вон даже нашим короедам хватает - миллионные дома на горе, это доказывают
15:36:37 22-04-2025
Особенно про аварийное жильё классно! Всю жизнь палец о палец люди не ударяют, живут в ожидании когда их расселят, им что-то предоставят. А кто-то работает, суетится, ипотеки берет и т.д., а потом еще должен в том числе на расселение вот этих дармоедов платить.
17:07:56 22-04-2025
вообще непонятно, что сказано. То ли за нас, то ли против нас.
09:24:34 24-04-2025
Гость (17:07:56 22-04-2025) вообще непонятно, что сказано. То ли за нас, то ли против на... вот поэтому страна в ж*пе, что население уже элементарно два предложения осилить не может и проанализировать написанное, только простые и ласкающие слух лозунги из 2-3 слов, да веселые заголовки статей...мдаа
17:15:37 22-04-2025
А остальные 139 млн. населения разве не граждане? Почему только 1 млн. граждан надо улучшать условия жизни?
19:26:52 22-04-2025
Где те 80 % за него, в частных теремках живут?