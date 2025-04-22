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"Удары по карману". Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ

Президент РФ подчеркнул, что полученные от индексации тарифов средства нужно направлять на улучшение условий жизни граждан

22 апреля 2025, 12:44, ИА Амител

Платежная квитанция ЖКХ / Фото: amic.ru
Платежная квитанция ЖКХ / Фото: amic.ru

Несвоевременная индексация тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству бьет по карманам граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках муниципального форума "Малая родина – сила России". Стенограмму мероприятия опубликовали на официальном сайте Кремля.

"Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов – потом все, до свидания. Потом принятие решения вопроса об индексации через год, через два, через три кажется совершенно невозможным без федеральных субсидий, потому что такие удары по карману граждан ничем не оправданы", – заявил российский лидер.

Индексацию, по мнению президента, нужно проводить постепенно. Владимир Путин добавил, что средства, полученные от индексации тарифов, нужно направлять на улучшение условий жизни граждан, в том числе на расселение аварийного жилья.

По прогнозу социально-экономического развития на 2025 год, с 1 июля тарифы на коммунальные услуги в среднем проиндексируют на 12%.

Как отметил зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов, повышение закладывалось в федеральный бюджет на 2025–2027 годы. С его слов, 12% – это усредненная цифра по стране. Окончательный показатель зависит от региональных комитетов – где-то он будет выше, а где-то ниже.

Наличные деньги (рубли) / Фото: amic.ru

Тарифы на ЖКХ вырастут в России в среднем на 12% с 1 июля 2025 года

Среди причин – инфляция, обновление коммунальной инфраструктуры, выплата зарплат и так далее
НОВОСТИЭкономика
ЖКХ тарифы

Комментарии 19

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гость

12:50:58 22-04-2025

"средства, полученные от индексации тарифов, нужно направлять на улучшение условий жизни граждан, в том числе на расселение аварийного жилья".
Это каким образом, я так понимаю сейчас средства от индексации тарифов прямиком идут в карман владельцу тепла, электроэнергии, воды и прочего ...

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Чучмек

13:01:03 22-04-2025

гость (12:50:58 22-04-2025) "средства, полученные от индексации тарифов, нужно направлят... Владелец тепла, электроэнергии, воды и прочего - тоже гражданин ...

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Гость

19:21:40 22-04-2025

Чучмек (13:01:03 22-04-2025) Владелец тепла, электроэнергии, воды и прочего - тоже гражда... Гражданин другой страны

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Гость

12:53:33 22-04-2025

"Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов – потом все, до свидания. Потом принятие решения вопроса об индексации через год, через два, через три кажется совершенно невозможным без федеральных субсидий" - извините, но заголовок противоречит содержанию) Он как раз говорит, что надо повышать регулярно. Что, собственно, у нас и делают.

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Гость

12:56:09 22-04-2025

Может быть всё наоборот, именно преждевременная, своевременная, внеочередная, внеплановая, плановая индексации платы за услуги ЖКХ бьют по карману граждан! А вот преждевременная, своевременная, внеочередная, внеплановая, плановая индексация оплаты труда и пенсий облегчают жизнь.

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Гость

13:06:33 22-04-2025

А ручку бросал?

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Гость

13:06:34 22-04-2025

У нас оклады меньше МРОТ и их не индексируют. Хотя индексация прописана в ТК РФ ежегодно! Как может быть оклад меньше МРОТ, его почему забыли индексировать?

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Гость

14:07:14 22-04-2025

Гость (13:06:34 22-04-2025) У нас оклады меньше МРОТ и их не индексируют. Хотя индексаци... Оклады могут быть меньше МРОТ, главное что бы ФОТ был выше

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Гость

13:37:49 22-04-2025

Все равно повысят.. толку то..

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Гость

14:06:35 22-04-2025

Как мы жили в ссср. Где брали средства обучения, жилье, лечение и тд и тп . 240миллионов населения .Сегодня все в долгах.

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Гость

07:31:40 23-04-2025

Гость (14:06:35 22-04-2025) Как мы жили в ссср. Где брали средства обучения, жилье, лече... А знаками препинания Вас пользоваться не научили. Зато бесплатно

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Гость

14:11:51 22-04-2025

Просто иезуитский юмор у нашего верховного!

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Гость

14:29:38 22-04-2025

полученные от индексации тарифов средства нужно направлять на улучшение условий жизни граждан---чуть от смеха не лопнул

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Гость

19:25:15 22-04-2025

Гость (14:29:38 22-04-2025) полученные от индексации тарифов средства нужно направлять н... именно граждан, его друзей, вон даже нашим короедам хватает - миллионные дома на горе, это доказывают

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Гость

15:36:37 22-04-2025

Особенно про аварийное жильё классно! Всю жизнь палец о палец люди не ударяют, живут в ожидании когда их расселят, им что-то предоставят. А кто-то работает, суетится, ипотеки берет и т.д., а потом еще должен в том числе на расселение вот этих дармоедов платить.

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Гость

17:07:56 22-04-2025

вообще непонятно, что сказано. То ли за нас, то ли против нас.

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Гость

09:24:34 24-04-2025

Гость (17:07:56 22-04-2025) вообще непонятно, что сказано. То ли за нас, то ли против на... вот поэтому страна в ж*пе, что население уже элементарно два предложения осилить не может и проанализировать написанное, только простые и ласкающие слух лозунги из 2-3 слов, да веселые заголовки статей...мдаа

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Russkiy

17:15:37 22-04-2025

А остальные 139 млн. населения разве не граждане? Почему только 1 млн. граждан надо улучшать условия жизни?

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Гость

19:26:52 22-04-2025

Где те 80 % за него, в частных теремках живут?

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