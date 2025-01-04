Тарифы на ЖКХ вырастут в России в среднем на 12% с 1 июля 2025 года
Среди причин – инфляция, обновление коммунальной инфраструктуры, выплата зарплат и так далее
04 января 2025, 17:10, ИА Амител
С 1 июля 2025 года в России проиндексируют тарифы ЖКХ, касающиеся оплаты газа, электричества, воды и отопления. В среднем они вырастут на 12%. Об этом "Российской газете" рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов ("Единая Россия").
Депутат отметил, что повышение закладывалось в федеральный бюджет на 2025-2027 годы, который Госдума приняла в декабре. Он подчеркнул, что 12% – это усредненная цифра по стране, а окончательная зависит от региональных комитетов – где-то она будет выше, а где-то ниже.
Повышение тарифов Колунов объяснил инфляцией, которая в текущем году составила около 9-10%. По словам депутата, "на уровень инфляции стоимость растет всегда", он назвал это "экономической обоснованностью".
Кроме того, рост тарифов нужен, чтобы продолжать обновлять коммунальную систему, закупать расходники, выплачивать зарплаты и так далее.
"43% сетей в России нуждаются в замене или модернизации. Вот чтобы продолжить работу по их обновлению, необходимы дополнительные средства. Мы уже начали исполнение федерального проекта по модернизации инфраструктуры ЖКХ до 2030 года, ему необходимо финансирование в размере 4,5 трлн рублей. Это огромная сумма, часть которой, безусловно, пойдет с тарифов", – объяснил Колунов.
Отметим, что в декабре 2024 года в Алтайском крае утвердили предельный индекс размера платы за коммунальные услуги в размере 15,5%. Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципалитетам составило 2,5%. Таким образом, максимальный рост тарифов ЖКХ в городах и селах региона не должен превысить 18%.
17:57:42 04-01-2025
В Абхазию 327 млн квт бесплатно... У них цена квт-1р50 коп... И живут небедно. Особняки будь здоров.
18:00:58 04-01-2025
Какое счастье!!!! 👍👏👏👏👏👏🤗😎
18:18:28 04-01-2025
"43% сетей в России нуждаются в замене или модернизации - вот коммунисты - вредители, на 100 лет сделать не могли. Тарифы повышать надо на модернизацию и повышение доходов - кому? И как противно, что зарплаты то еще и не подняли, как насвистели СМИ ...на 13%
19:29:32 04-01-2025
Правительство А.К. потянет оплату ЖКХ за халупы, со своими зарплатами? ЖКХ, это страшнее ядерной войны, то нет воды, то нет отопления, то нет газа, то нет электричества, а по улицам дерьмо плывет.
20:32:43 04-01-2025
Пенсия вырастет только на 7%. А коммуналка вырастет аж на 12%. И это при том, что коммуналка уже отнимает 50% пенсии.
20:49:00 04-01-2025
Гость (20:32:43 04-01-2025) Пенсия вырастет только на 7%. А коммуналка вырастет аж на 12... на какие 12? у нас все 18 будет
20:40:00 04-01-2025
Проблема не в росте тарифов (народу к нему при буржуях не привыкать), а в адекватности и своевременности возмещения связанных с ним убытков для граждан: есть соответствие без задержки - уровень нищеты стабильный, нет - обираловка усугубляется!
16:36:04 05-01-2025
Как пенсии повысить то инфляция 7,3% как повысить тарифы инфляция 12% и выше.
18:07:31 05-01-2025
По почтовым ящикам разложили листочки для голосования о повышении тарифа на содержание жилья на 50%. Мотивируют тем, что необходимо "в связи с частым повышением цен и тарифов(удорожание материалов и услуг) для более плодотворной работы управляющей компании" . Заметим, что уборка подъезда( только смочить раз в 2 недели пол водой, выставляемой жильцами, протереть перила не входит в их обязанность); обслуживание приборов учета, работа дворника и другое расписано дополнительно, повышалось уже не раз. Но так хитро Обозначено в квитанции под заголовком "Содержание жилого помещения, в т.ч.:" И вот в том числе идут разные пункты. Отмечу отдельно, мне листок не положили. Такое вот голосование не для всех!