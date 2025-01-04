Тарифы на ЖКХ вырастут в России в среднем на 12% с 1 июля 2025 года

Среди причин – инфляция, обновление коммунальной инфраструктуры, выплата зарплат и так далее

04 января 2025, 17:10, ИА Амител

Наличные деньги (рубли) / Фото: amic.ru

С 1 июля 2025 года в России проиндексируют тарифы ЖКХ, касающиеся оплаты газа, электричества, воды и отопления. В среднем они вырастут на 12%. Об этом "Российской газете" рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов ("Единая Россия").

Депутат отметил, что повышение закладывалось в федеральный бюджет на 2025-2027 годы, который Госдума приняла в декабре. Он подчеркнул, что 12% – это усредненная цифра по стране, а окончательная зависит от региональных комитетов – где-то она будет выше, а где-то ниже.

Повышение тарифов Колунов объяснил инфляцией, которая в текущем году составила около 9-10%. По словам депутата, "на уровень инфляции стоимость растет всегда", он назвал это "экономической обоснованностью".

Кроме того, рост тарифов нужен, чтобы продолжать обновлять коммунальную систему, закупать расходники, выплачивать зарплаты и так далее.

"43% сетей в России нуждаются в замене или модернизации. Вот чтобы продолжить работу по их обновлению, необходимы дополнительные средства. Мы уже начали исполнение федерального проекта по модернизации инфраструктуры ЖКХ до 2030 года, ему необходимо финансирование в размере 4,5 трлн рублей. Это огромная сумма, часть которой, безусловно, пойдет с тарифов", – объяснил Колунов.

Отметим, что в декабре 2024 года в Алтайском крае утвердили предельный индекс размера платы за коммунальные услуги в размере 15,5%. Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципалитетам составило 2,5%. Таким образом, максимальный рост тарифов ЖКХ в городах и селах региона не должен превысить 18%.