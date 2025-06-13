Удивишься, сколько ты можешь: как на Алтае прокачивают молодежное предпринимательство

Молодым предпринимателям предлагают не "игру в бизнес", а тренажер для старта

13 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Участники проекта / Фото из архива Екатерины Кладовой

Успешный бизнес – иногда просто идея, в которую кто-то поверил. И если рядом есть поддержка, наставники и среда, эта идея может стать делом жизни. В Алтайском крае уже не первый год работает программа развития молодежного предпринимательства "Я в деле", а теперь запущен новый образовательный проект – "А вообще, я предприниматель". Мы поговорили с руководителем проектов Екатериной Кладовой – о смыслах, вызовах и о том, зачем студентам колледжей учиться бизнесу.

– Екатерина, сегодня в предпринимательство стараются вовлечь все больше молодежи. И ваши проекты тоже нацелены именно на молодых. Почему?

– Молодежь – это невероятный ресурс, который, к сожалению, часто недооценивают. У ребят есть энергия, идеи, амбиции. Но им не хватает системы, которая помогла бы эти идеи превратить в реальные проекты. Предпринимательство – это не только про деньги, это про ответственность, умение мыслить стратегически, принимать решения, работать в команде. Мы хотим дать молодежи этот опыт уже сейчас, чтобы они могли попробовать, ошибиться, попробовать снова и выйти на свой путь.

Екатерина Кладова / Фото предоставлено героем публикации

– Вы уже несколько лет развиваете программу "Я в деле". Что это за программа и в чем ее специфика?

– Это проект, направленный на популяризацию предпринимательского мышления среди студентов. Мы показываем, что предпринимательство – не для избранных, это инструмент, доступный каждому. В рамках "Я в деле" участники проходят образовательные модули, работают над своими идеями, получают обратную связь от экспертов и даже представляют проекты инвесторам. Это не "игра в бизнес", а самый настоящий тренажер для старта.

Да, вначале всем сложно, но сейчас по итогам прохождения программы "Я в деле" ребята запустили магазин брендовой одежды и обуви, агентство организации праздников, проект продажи экзотических животных и многие другие. Я очень горжусь каждым нашим "выпускником".

– И теперь вы запускаете новый проект – "А вообще, я предприниматель". Чем он отличается и кому адресован?

– Новый проект родился из запроса самих студентов. Он рассчитан на молодежь из колледжей – ребят, которые часто остаются в тени университетских программ. Мы запустили масштабную образовательную активность: в нее вошли онлайн-курс из десяти видеолекций, практические задания, двухдневные интенсивы в семи муниципалитетах края и встречи с предпринимателями. Всего в проект попали 500 участников, и это не просто лекции – это атмосфера, в которой рождаются реальные инициативы.

– А можно подробнее о форматах? В чем фишка этих интенсивов и "Диалогов на равных"?

– Интенсивы – это живые встречи, насыщенные практикой. Мы разбираем реальные кейсы, играем в предпринимательские квизы, проводим ролевые игры. Участники буквально собирают свои проекты по кирпичику под руководством экспертов. А "Диалог на равных" – это уникальный формат, где студенты общаются с молодыми бизнесменами в неформальной обстановке. Это честные разговоры о том, каково это – начинать с нуля, ошибаться, искать путь.

Участники проекта / Фото из архива Екатерины Кладовой

– Какие результаты вы ожидаете по итогам проекта?

– Главная цель – запустить внутреннюю трансформацию участников. Чтобы ребята вышли из проекта с четким пониманием: "я могу", "у меня есть идея", "я знаю, с чего начать". А если мы сможем из этих 500 человек вдохновить хотя бы десять на запуск своих проектов – это уже будет мощный эффект. Ведь за каждым проектом стоит человек, который становится более активным, ответственным, смелым. Это и есть предпринимательская культура, которую мы стремимся развивать.

– Проект поддержан Росмолодежью. Что это значит для команды и участников?

– Это подтверждение значимости проекта на федеральном уровне. Поддержка Росмолодежь.Гранты – это не только финансирование, это знак качества, который позволяет нам масштабироваться, привлекать лучших экспертов, работать системно. Для участников – это гарантия, что перед ними не "разовая акция", а часть большой стратегии по развитию молодежного предпринимательства в стране.

– Как попасть в проект и что нужно, чтобы стать частью этой бизнес-среды?

– Прежде всего – желание. Мы ждем студентов колледжей, у которых есть идеи, стремление развиваться и готовность работать. Нужно просто написать сообщение в группу проекта. Все просто. А дальше – путь, где мы будем рядом.

– И напоследок: что бы вы сказали тем, кто пока сомневается, а стоит ли вообще пробовать себя в предпринимательстве?

– Попробовать – точно стоит. Даже если не станешь бизнесменом, ты получишь навыки, которые пригодятся в любой сфере. А вдруг именно твоя идея станет чем-то большим? Верь в себя, и ты удивишься, как много можешь.