"Удовлетворены, но не успокаиваемся". Глава алтайской "Единой России" об итогах года

В партии уверены: 2024-й был плодотворным

28 ноября 2024, 12:00, ИА Амител

Конференция реготделения "Единой России" / Фото: Дмитрий Толмачев

Выборы президента и местных депутатов, поддержка СВО, новые законы для улучшения жизни для людей, новые члены партии – эти и другие вопросы члены "Единой России" обсудили на XXXIV конференции реготделения вечером 27 ноября.

Итоги рабочего года на конференции подвел председатель регионального отделения партии Александр Романенко. 2024-й был непростым, но плодотворным. Одним из самых важных направлений он назвал помощь в проведении специальной военной операции.

"Мы поддерживаем наших ребят, которые выполняют свой долг: вместе с муниципалитетами, общественными организациями, правительством собираем и отправляем гуманитарные грузы и военную технику. За последний год только на организацию доставки грузов было потрачено более 9,3 млн рублей. Из региона ушло 29 фур более чем с 560 тоннами груза для военнослужащих", – отметил Романенко

Кроме гуманитарной помощи партия занимается и адресной поддержкой участников СВО и их семей: получение выплат и пособий, медицинской помощи, отпуска, поиск военнослужащих. В регионе действует профильная рабочая группа, которая, кроме всего прочего, занимается еще и разработкой законодательных инициатив.

В 2024 году Россия выбирала президента. ЕР поддержала выдвижение Владимира Путина, активисты партии собрали в регионе более 93% подписей для его участия в кампании.

"Владимир Путин получил 84,88% голосов, нашего лидера поддержали более 890 тысяч жителей Алтайского края. Для нас это выбор гордости за нашу страну, уверенности в завтрашнем дне и веры в будущее", – подчеркнул главный алтайский единоросс.

Успешными он назвал и другие избирательные кампании. На довыборах депутата АКЗС победил единоросс Евгений Григоренко, депутата Бийской гордумы – Сергей Михайлов. В Змеиногорском округе "Единая Россия" взяла все 15 мест. Сейчас у партии 82% поддержки депутатов сельских, районных городских округов и 85% – глав муниципальных образований.

В текущем году алтайское отделение ЕР пополнилось более чем на 700 новых членов, теперь в рядах партии официально 32 тысячи человек. На 800 человек выросло количество сторонников.

"Причем мы никого за рукав не тянули. Люди просто приходили и изъявляли желание участвовать в нашей деятельности", – подчеркнул Романенко.

Члены партии, становясь депутатами, решают еще одну важную задачу партии – представительская и законотворческая деятельность. Так, ЕР в АКЗС предложила освободить многодетные семьи от курортного сбора и выдавать им деньги вместо земельного участка, увеличить выплаты работникам станций скорой помощи и другие инициативы. Сейчас фракция активно работает над проектом бюджета на следующий год, депутаты предложили повысить зарплату бюджетникам, больше средств выделить на поддержку здравоохранения, сельского хозяйства, муниципальных перевозок.

Конференция реготделения "Единой России" / Фото: Дмитрий Толмачев

Продолжилась и проектная работа. В Алтайском крае партия реализует 20 партийных проектов. Благоустройство общественных и дворовых территорий, капитальный ремонт школ, ремонт школьных спортзалов в селах и поставка спортивного инвентаря, ремонт и оснащение сельских домов культуры, ремонт и строительство дорог – только на эти пять масштабных проектов в текущем году выделили 5 млрд рублей.

"Мы удовлетворены результатами нашей работы, но не успокаиваемся. И ставим задачи на дальнейшее развитие. Одна из главных – развитие первичных отделений, а их у нас более 1684. Именно они имеют прямую непосредственную связь с нашими избирателями, на них мы делаем ставку в развитии регионального отделения", – добавил Романенко.

Для этого ЕР по инициативе председателя партии Дмитрия Медведева недавно создала в регионе Совет первичных отделений. Его возглавила Кристина Гудочкина – секретарь "первички" № 13 из Новоалтайска, работник культуры и волонтер.

Работу с населением продолжает и Региональная общественная приемная, которая в 2024 году стала Штабом общественной поддержки "Единой России". Теперь там не только прием граждан, но и мероприятия общественных организаций.

В планах – продолжить поддержку СВО, законодательную работу, сопровождение проектов и подготовка к большим выборам 2026 года (переизбрание Госдумы и регионального Заксобрания). А в 2025-м – довыборы одного депутата ГД от региона.

Кроме того, на конференции обновили состав Регионального политического совета и его президиума, выбрали делегатов на Съезд "Единой России", который пройдет 14 декабря в Москве.