"Удовлетворены, но не успокаиваемся". Глава алтайской "Единой России" об итогах года
В партии уверены: 2024-й был плодотворным
28 ноября 2024, 12:00, ИА Амител
Выборы президента и местных депутатов, поддержка СВО, новые законы для улучшения жизни для людей, новые члены партии – эти и другие вопросы члены "Единой России" обсудили на XXXIV конференции реготделения вечером 27 ноября.
Итоги рабочего года на конференции подвел председатель регионального отделения партии Александр Романенко. 2024-й был непростым, но плодотворным. Одним из самых важных направлений он назвал помощь в проведении специальной военной операции.
"Мы поддерживаем наших ребят, которые выполняют свой долг: вместе с муниципалитетами, общественными организациями, правительством собираем и отправляем гуманитарные грузы и военную технику. За последний год только на организацию доставки грузов было потрачено более 9,3 млн рублей. Из региона ушло 29 фур более чем с 560 тоннами груза для военнослужащих", – отметил Романенко
Кроме гуманитарной помощи партия занимается и адресной поддержкой участников СВО и их семей: получение выплат и пособий, медицинской помощи, отпуска, поиск военнослужащих. В регионе действует профильная рабочая группа, которая, кроме всего прочего, занимается еще и разработкой законодательных инициатив.
В 2024 году Россия выбирала президента. ЕР поддержала выдвижение Владимира Путина, активисты партии собрали в регионе более 93% подписей для его участия в кампании.
"Владимир Путин получил 84,88% голосов, нашего лидера поддержали более 890 тысяч жителей Алтайского края. Для нас это выбор гордости за нашу страну, уверенности в завтрашнем дне и веры в будущее", – подчеркнул главный алтайский единоросс.
Успешными он назвал и другие избирательные кампании. На довыборах депутата АКЗС победил единоросс Евгений Григоренко, депутата Бийской гордумы – Сергей Михайлов. В Змеиногорском округе "Единая Россия" взяла все 15 мест. Сейчас у партии 82% поддержки депутатов сельских, районных городских округов и 85% – глав муниципальных образований.
В текущем году алтайское отделение ЕР пополнилось более чем на 700 новых членов, теперь в рядах партии официально 32 тысячи человек. На 800 человек выросло количество сторонников.
"Причем мы никого за рукав не тянули. Люди просто приходили и изъявляли желание участвовать в нашей деятельности", – подчеркнул Романенко.
Члены партии, становясь депутатами, решают еще одну важную задачу партии – представительская и законотворческая деятельность. Так, ЕР в АКЗС предложила освободить многодетные семьи от курортного сбора и выдавать им деньги вместо земельного участка, увеличить выплаты работникам станций скорой помощи и другие инициативы. Сейчас фракция активно работает над проектом бюджета на следующий год, депутаты предложили повысить зарплату бюджетникам, больше средств выделить на поддержку здравоохранения, сельского хозяйства, муниципальных перевозок.
Продолжилась и проектная работа. В Алтайском крае партия реализует 20 партийных проектов. Благоустройство общественных и дворовых территорий, капитальный ремонт школ, ремонт школьных спортзалов в селах и поставка спортивного инвентаря, ремонт и оснащение сельских домов культуры, ремонт и строительство дорог – только на эти пять масштабных проектов в текущем году выделили 5 млрд рублей.
"Мы удовлетворены результатами нашей работы, но не успокаиваемся. И ставим задачи на дальнейшее развитие. Одна из главных – развитие первичных отделений, а их у нас более 1684. Именно они имеют прямую непосредственную связь с нашими избирателями, на них мы делаем ставку в развитии регионального отделения", – добавил Романенко.
Для этого ЕР по инициативе председателя партии Дмитрия Медведева недавно создала в регионе Совет первичных отделений. Его возглавила Кристина Гудочкина – секретарь "первички" № 13 из Новоалтайска, работник культуры и волонтер.
Работу с населением продолжает и Региональная общественная приемная, которая в 2024 году стала Штабом общественной поддержки "Единой России". Теперь там не только прием граждан, но и мероприятия общественных организаций.
В планах – продолжить поддержку СВО, законодательную работу, сопровождение проектов и подготовка к большим выборам 2026 года (переизбрание Госдумы и регионального Заксобрания). А в 2025-м – довыборы одного депутата ГД от региона.
Кроме того, на конференции обновили состав Регионального политического совета и его президиума, выбрали делегатов на Съезд "Единой России", который пройдет 14 декабря в Москве.
12:17:37 28-11-2024
Удовлетворены только члены ЕР. А у остальных спрашивали?
12:23:38 28-11-2024
Коммуналка в след году на 15% взлетит цена-это результат вашей работы? Это улучшит жизнь людей?
12:49:27 28-11-2024
Бдыщ (12:23:38 28-11-2024) Коммуналка в след году на 15% взлетит цена-это результат ваш... на 18%
12:38:50 28-11-2024
интересно - а ему когда-нить будет стыдно за свои слова?
12:50:04 28-11-2024
Лучшие люди страны.
12:53:20 28-11-2024
новые законы для улучшения жизни для людей --- Шта? Это он о чем, интересно???
13:54:15 28-11-2024
Пожалуйста, проверьте обоснованность поднятия тарифов на ЖКХ.
Одни из самых низких зарплат в России , а такой скачок!
Проработайте, пожалуйста, этот вопрос.