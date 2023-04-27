Сотрудники склада Wildberries в Барнауле утверждают, что на маркетплейсе творится "полный беспредел"

27 апреля 2023, 13:05, ИА Амител

Пункт выдачи Wildberries в Барнауле / Фото: amic.ru

Маркетплейс Wildberries, сотрудники которого бастовали месяц назад, снова оказался в центре скандала: на этот раз поводом стали штрафы в несколько миллионов рублей, выписанные работникам склада в Барнауле. О таком "наказании" со стороны маркетплейса рассказала в сообществе "Инцидент Барнаул" одна из сотрудниц Wildberries. Чем на этот раз недовольны работники, выяснил amic.ru.

Чем недовольны сотрудники Wildberries в Барнауле?

Штрафы на сотни тысяч, а в некоторых случаях даже исчисляющиеся миллионами рублей, стали выписывать сотрудникам склада маркетплейс Wildberries в Барнауле. Об этом в социальной сети рассказала одна из работниц, прикрепив в подтверждение скриншоты из личных кабинетов своих коллег. У одного из них общая сумма штрафа превысила 8,4 миллиона рублей.

"Полный беспредел. Когда-нибудь терпение закончится у людей и этим займётся прокуратура. Руководство – полный ноль, даже не пытаются отменить эти штрафы с сотрудников", – написала девушка.

Заработок Wildberries предлагает хороший: за одну смену можно заработать от 6 до 10 тысяч рублей, рассказал amic.ru сотрудник склада в Барнауле Егор, который успел отработать здесь два месяца. Сумма зависит от количества принятого товара. Но всё нивелируют многочисленные штрафы, которые выписывает маркетплейс.

В итоге зарплата уходит в "минус". И это уже после забастовок сотрудников, прошедших в марте 23-го года по всей стране, и после которых руководство Wildberries заявило, что ситуацию разрешили. Однако, как утверждают барнаульские работники маркетплейса, стало только хуже.

"На Wildberries можно работать и зарабатывать, но только первое время, потом они начинают заваливать штрафами. Сначала они мне приходили небольшие – по 300-500 рублей. Через пару недель "прилетел" на 5 тысяч, я его отработал. Через время пришло штрафов уже на 26 тысяч, и их я тоже отработал. Номинал последних "наказаний" уже составил 68 тысяч. Я обращался к директору, он обещал разобраться, но пока всё без изменений. Если ситуация не разрешится – уволюсь", – рассказал amic.ru Егор.

За что их так штрафуют?

Собеседник агентства отметил, что штрафы были и раньше. Но в последнее время приходят чаще и на огромные суммы, а за что они вынесены – непонятно. Многие сотрудники добиться справедливости так и не смогли и перестали выходить на работу.

Егор отмечает, что "чудес" на Wildberries немало. Например, товар нормального качества могут списать в брак, а штрафы за это тоже ложатся на плечи сотрудников склада. По его словам, именно так с него удержали 26 тысяч "за какие-то маски". Штрафуют и за то, что "по товару не происходит движения".

"Нет движения ШК – это значит, что человек на складе отсортировал товар, его должны были отправить другие сотрудники, но он теряется где-то в дороге и на пункт выдачи заказов не попадает. У нас есть специальная форма, в которую вносятся штрафы, и некоторые из них якобы можно снять. Но сколько я ни заполнял эту форму, деньги ни разу не вернули", – говорит парень.

За утерю товара на Wildberries штрафы для сотрудников склада всегда были большими, рассказывает amic.ru сотрудница маркетплейса Анастасия. За один день можно было "уйти в минус" на 100-500 тысяч рублей. Но сейчас санкции стали ещё серьезнее: штрафы уже исчисляются миллионами.

"Товар приходит из Новосибирска в большой опломбированной фуре, но нам, сотрудникам склада, точное количество единиц товара конкретно в этой машине никогда неизвестно. Бывает, что разгружаешь в самой фуре полики (большая пластиковая коробка с товаром), а на полу валяется пустая коробка из-под товара. Например, у меня так было с беспроводными наушниками, а самого товара рядом так и не нашла. А штрафы вешают на тех, кто принял этот полик", – рассказывает Анастасия.

Тот товар, который был принят, отправляют на пункты выдачи. Возвратные товары с ПВЗ (от которых отказался покупатель, – прим. ред.) отправляют снова на склад, но доезжают туда не все. А утери "прилетают" снова на сотрудников, говорит Анастасия.

Как ранее сообщал amic.ru, с 14 по 16 марта в России, в том числе и в Барнауле, прошли забастовки сотрудников части пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries. Работники ПВЗ взбунтовались против новой системы необоснованных, по их мнению, штрафов, которые "съедают" весь их заработок. С 3 марта с них начали удерживать полную стоимость товара, если покупатель возвращает его из-за брака или в посылке оказалась не та вещь.

Вопросом нарушения трудовых прав тогда занялась прокуратура. Кроме того, совещание по ситуации с забастовкой состоялось в Госдуме. В нём приняли участие владельцы пунктов выдачи, представители Минпромторга, члены комитетов нижней палаты парламента по контролю и по защите конкуренции. Представителей Wildberries пригласили на неё, но они не явились в Госдуму. Позже стало известно, что в Wildberries пошли на уступки, отменив часть штрафов и снизив списываемый процент стоимости товара.