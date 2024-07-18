Уехал, а не скрылся. Наказание за оставление места ДТП хотят смягчить
Предлагается ввести штраф
18 июля 2024, 14:14, ИА Амител
В Госдуму внесли поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые вводят менее строгое наказание для водителей за оставление места ДТП, пишут "Известия".
"Помимо предусмотренного действующим законодательством лишения прав на 1-1,5 года, за данный проступок предлагается ввести штраф в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, отменится нижняя планка срока, на который нарушитель может быть лишен водительского удостоверения", – отмечает издание.
Авторы инициативы пояснили, что иногда автомобилисты не замечают, что задели другую машину и покидают место происшествия. Однако нередко место ДТП покидают и те водители, которые, например, находятся в состоянии опьянения или желают избежать наказания. Сейчас оба водителя несут равное наказание – это, по мнению депутатов, несправедливо.
Эксперты отметили, что штраф за оставление места ДТП – необходимая мера, которая позволит дифференцированно подойти к наказанию водителей, уехавших с места происшествия.
14:16:53 18-07-2024
тихо стырил и ушел - называется нашел.
14:55:46 18-07-2024
Мусик (14:16:53 18-07-2024) тихо стырил и ушел - называется нашел.... Никогда нельзя ни с кем ругаться, и никогда нельзя ни в чем сознаваться.
15:46:01 18-07-2024
Ужесточать надо!
15:53:35 18-07-2024
Гость (15:46:01 18-07-2024) Ужесточать надо! ... а вот законодатель похоже думает не так.
16:46:25 18-07-2024
Ну теперь надо валить, если что