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Уехал, а не скрылся. Наказание за оставление места ДТП хотят смягчить

Предлагается ввести штраф

18 июля 2024, 14:14, ИА Амител

Полицейский на дороге / Фото: pixabay.com
Полицейский на дороге / Фото: pixabay.com

В Госдуму внесли поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые вводят менее строгое наказание для водителей за оставление места ДТП, пишут "Известия".

"Помимо предусмотренного действующим законодательством лишения прав на 1-1,5 года, за данный проступок предлагается ввести штраф в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, отменится нижняя планка срока, на который нарушитель может быть лишен водительского удостоверения", – отмечает издание.

Авторы инициативы пояснили, что иногда автомобилисты не замечают, что задели другую машину и покидают место происшествия. Однако нередко место ДТП покидают и те водители, которые, например, находятся в состоянии опьянения или желают избежать наказания. Сейчас оба водителя несут равное наказание – это, по мнению депутатов, несправедливо.

Эксперты отметили, что штраф за оставление места ДТП – необходимая мера, которая позволит дифференцированно подойти к наказанию водителей, уехавших с места происшествия.

ДТП Госдума Законопроекты инициативы

Комментарии 5

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Мусик

14:16:53 18-07-2024

тихо стырил и ушел - называется нашел.

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Гость

14:55:46 18-07-2024

Мусик (14:16:53 18-07-2024) тихо стырил и ушел - называется нашел.... Никогда нельзя ни с кем ругаться, и никогда нельзя ни в чем сознаваться.

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Гость

15:46:01 18-07-2024

Ужесточать надо!

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Мусик

15:53:35 18-07-2024

Гость (15:46:01 18-07-2024) Ужесточать надо! ... а вот законодатель похоже думает не так.

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Гость

16:46:25 18-07-2024

Ну теперь надо валить, если что

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