Предлагается ввести штраф

18 июля 2024, 14:14, ИА Амител

Полицейский на дороге / Фото: pixabay.com

В Госдуму внесли поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые вводят менее строгое наказание для водителей за оставление места ДТП, пишут "Известия".

"Помимо предусмотренного действующим законодательством лишения прав на 1-1,5 года, за данный проступок предлагается ввести штраф в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, отменится нижняя планка срока, на который нарушитель может быть лишен водительского удостоверения", – отмечает издание.

Авторы инициативы пояснили, что иногда автомобилисты не замечают, что задели другую машину и покидают место происшествия. Однако нередко место ДТП покидают и те водители, которые, например, находятся в состоянии опьянения или желают избежать наказания. Сейчас оба водителя несут равное наказание – это, по мнению депутатов, несправедливо.

Эксперты отметили, что штраф за оставление места ДТП – необходимая мера, которая позволит дифференцированно подойти к наказанию водителей, уехавших с места происшествия.