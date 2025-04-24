"Уехать невозможно". Барнаульцы жалуются на огромные пробки после перенастройки светофора
Речь идет о светофоре на пересечении улиц Дальней и Трактовой
24 апреля 2025, 08:35, ИА Амител
В социальных сетях жители Барнаула обратили внимание на крупные заторы, которые собираются каждое утро из-за перенастройки светофора на перекрестке ул. Дальняя – ул. Трактовая. Со слов очевидцев, пробка растягивается более чем на час, из-за чего многие вынуждены опаздывать на работу.
Так, подписчики Telegram-канала "Инцидент Барнаул" сообщают, что утром на участке дороги из села Власиха до улицы Трактовой движение транспорта "стоит колом". Такая же ситуация наблюдается на дорогах со стороны поселков Борзовая Заимка и Октябрьский. Со слов жителей города, из-за крупных заторов люди опаздывают на работу. Также барнаульцы пишут, что движение тормозит железнодорожный переезд из-за большого количества ям.
В сообществе "ЧБ Барнаул" горожане отмечают, что красный сигнал светофора теперь горит дольше зеленого – более 40 секунд.
"Расстояние в 1,3 км ехали 50 минут. Куда это годится? Опоздали на прием в поликлинику, хотя вышли за час", – делятся жители краевой столицы в сообществе Barnaul 22.
На этом фоне ухудшилась и ситуация с общественным транспортом. Читатели amic.ru сообщают, что не могут дождаться автобусов маршрута № 20: все они стоят в пробке на ул. Новосибирской.
По данным 2ГИС, на момент публикации пробка сковала ул. Новосибирскую от ул. Раздольной до ул. Дальней. Движение на ул. Трактовой затруднено от ул. Дальней до ул. Попова.
08:50:15 24-04-2025
Ну да, там жестко. Жителей Лесного-2 ток не хватает, для полной картины, чтобы закрепить результат.
09:02:09 24-04-2025
соглашусь - стал какой-то кошмар...... в 6-30 уже пробка до самой Администрации. не зря говорят - лучшее - враг хорошего... кому пришла в голову мысль перенастраивать светофор, который уже много лет нормально функционирует? или кто-то зарплату "отрабатывает"?
09:03:14 24-04-2025
Все делается только во вред. Что бы было хуже.
09:27:45 24-04-2025
Каждое утро там езжу. После этого светофора и переезда хоть боком едь по Власихинской - дорога почти пустая. Переезд через ж/д разбит в хлам , там кое как едут машины. Светофор добавляет.
Вечером обратная картина. Пробень по Трактовой в сторону Силикатного. Пробка на Власихинской до Трактовой.
Раньше ездили все нормально.
Кто и что там сделал так !!?
Вредительство прям. И никто не исправит, никому дела нет.
Где ГИБДД ? Где администрация ? Где депутаты ?
09:43:03 24-04-2025
про (09:27:45 24-04-2025) Каждое утро там езжу. После этого светофора и переезда хоть ... там Власихинская? Трактовая, Дальняя, Весенняя, Ковыльная, наконец, вокруг переезда. А власихинской там нет
11:15:51 24-04-2025
А где (09:43:03 24-04-2025) там Власихинская? Трактовая, Дальняя, Весенняя, Ковыльная, н... А...Точно. Ошибся. Попова там, а не Власихинская.
09:40:08 24-04-2025
Так пусть они работу в Штабку ездют, им там ближе.
Жильё так то надо ближе к работе покупать, или арендовать.
А то поселились возле Павловска - и начинают предьявлять претензии что долго ехать.
Чуть раньше головой то подумайте.
10:06:59 24-04-2025
7676 (09:40:08 24-04-2025) Так пусть они работу в Штабку ездют, им там ближе.Жильё ... А может, прямо сразу на работе жить? 😆
Страна советов, блин.
11:57:39 24-04-2025
7676 (09:40:08 24-04-2025) Так пусть они работу в Штабку ездют, им там ближе.Жильё ... это все одна городская агломерация Барнаула. Я понимаю руководство города привыкло к границам города 1960 года и не может перестроиться. Ну так гнать надо метлой и принимать на должность вместо них специалистов молодых и современного уровня. Молодым дорогу давать надо
09:55:24 24-04-2025
Там нужно общественный транспорт налаживать. Чтобы люди знали, что автобусом они гарантированно не опоздают
10:08:04 24-04-2025
Гость (09:55:24 24-04-2025) Там нужно общественный транспорт налаживать. Чтобы люди знал... А автобус на крыльях пробку перелетит?
10:41:23 24-04-2025
Кхм... (10:08:04 24-04-2025) А автобус на крыльях пробку перелетит?... Самокаты помогут.
11:55:02 27-04-2025
Кхм... (10:08:04 24-04-2025) А автобус на крыльях пробку перелетит?... По выделенкам.
10:55:51 24-04-2025
Гость (09:55:24 24-04-2025) Там нужно общественный транспорт налаживать. Чтобы люди знал... автобусы по встречке обгоняют! еще больше затрудняют проезд
11:18:24 24-04-2025
Ребят, там раньше места всем хватало...в обе стороны . И утром и вечером.
11:28:14 24-04-2025
Сколько советов...
А всего-то нужно настроить светофор и починить ж/д переезд.
😆
11:29:06 24-04-2025
На Ленина также что-попало сделали, от площади Октября до старого базара на каждом светофоре по минуте стоишь. О какой экологии в городе в принципе может идти речь.
11:53:32 24-04-2025
Гость (11:29:06 24-04-2025) На Ленина также что-попало сделали, от площади Октября до ст... Все во вред сделано! Стоишь топливо жжешь выхлоп всех травит
18:07:35 24-04-2025
по павловскому от магистральной до просторной у каждого светофора стоишь
20:00:31 26-04-2025
Гость (09:55:24 24-04-2025) Там нужно общественный транспорт налаживать. Чтобы люди знал... Надо вертолёты покупать...
10:39:22 27-04-2025
А ведь все ответственные , за это, все знают, но сидят и боятся что то предпринять ,очень страшно на себя ответственность брать ,самому все решить, лучше сейчас подождут прилета сверху по шапке и быстро все исправят и еще премию получат за такое чудесное действие!
11:56:03 27-04-2025
Гость (10:39:22 27-04-2025) А ведь все ответственные , за это, все знают, но сидят и боя... им по фиг
19:30:11 27-04-2025
Светофор это одно, а об еще одной -второй дороге думать нужно. В эту горловине дальняя-новосибирская скоро вообще страшно будет
20:11:59 27-04-2025
Ага а Сов.Армии не страшно стоит с 7 до19, Строителей тоже самое, Челюскинцев, Павлик утром от Малахова, можно долго перечислять. Ну и затупки которые не умеют двигаться в колонне (у светофора тупят по паре секунд каждый второй). Еду на работу в 10 с работы или до 17 уезжаю или после 19 и все нормально. По другому больше часа утром и больше часа вечером на дорогу тратится.