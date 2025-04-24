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"Уехать невозможно". Барнаульцы жалуются на огромные пробки после перенастройки светофора

Речь идет о светофоре на пересечении улиц Дальней и Трактовой

24 апреля 2025, 08:35, ИА Амител

Светофор / Фото: amjad saleh / unsplash.com
Светофор / Фото: amjad saleh / unsplash.com

В социальных сетях жители Барнаула обратили внимание на крупные заторы, которые собираются каждое утро из-за перенастройки светофора на перекрестке ул. Дальняя – ул. Трактовая. Со слов очевидцев, пробка растягивается более чем на час, из-за чего многие вынуждены опаздывать на работу.

Так, подписчики Telegram-канала "Инцидент Барнаул" сообщают, что утром на участке дороги из села Власиха до улицы Трактовой движение транспорта "стоит колом". Такая же ситуация наблюдается на дорогах со стороны поселков Борзовая Заимка и Октябрьский. Со слов жителей города, из-за крупных заторов люди опаздывают на работу. Также барнаульцы пишут, что движение тормозит железнодорожный переезд из-за большого количества ям.

В сообществе "ЧБ Барнаул" горожане отмечают, что красный сигнал светофора теперь горит дольше зеленого – более 40 секунд.

 "Расстояние в 1,3 км ехали 50 минут. Куда это годится? Опоздали на прием в поликлинику, хотя вышли за час", – делятся жители краевой столицы в сообществе Barnaul 22.

На этом фоне ухудшилась и ситуация с общественным транспортом. Читатели amic.ru сообщают, что не могут дождаться автобусов маршрута № 20: все они стоят в пробке на ул. Новосибирской.

Фото: "Яндекс. Карты"

По данным 2ГИС, на момент публикации пробка сковала ул. Новосибирскую от ул. Раздольной до ул. Дальней. Движение на ул. Трактовой затруднено от ул. Дальней до ул. Попова.

Фото: 2ГИС
Барнаул светофоры

Комментарии 24

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Гость

08:50:15 24-04-2025

Ну да, там жестко. Жителей Лесного-2 ток не хватает, для полной картины, чтобы закрепить результат.

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R22

09:02:09 24-04-2025

соглашусь - стал какой-то кошмар...... в 6-30 уже пробка до самой Администрации. не зря говорят - лучшее - враг хорошего... кому пришла в голову мысль перенастраивать светофор, который уже много лет нормально функционирует? или кто-то зарплату "отрабатывает"?

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.....

09:03:14 24-04-2025

Все делается только во вред. Что бы было хуже.

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про

09:27:45 24-04-2025

Каждое утро там езжу. После этого светофора и переезда хоть боком едь по Власихинской - дорога почти пустая. Переезд через ж/д разбит в хлам , там кое как едут машины. Светофор добавляет.
Вечером обратная картина. Пробень по Трактовой в сторону Силикатного. Пробка на Власихинской до Трактовой.
Раньше ездили все нормально.
Кто и что там сделал так !!?
Вредительство прям. И никто не исправит, никому дела нет.
Где ГИБДД ? Где администрация ? Где депутаты ?

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А где

09:43:03 24-04-2025

про (09:27:45 24-04-2025) Каждое утро там езжу. После этого светофора и переезда хоть ... там Власихинская? Трактовая, Дальняя, Весенняя, Ковыльная, наконец, вокруг переезда. А власихинской там нет

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Гость

11:15:51 24-04-2025

А где (09:43:03 24-04-2025) там Власихинская? Трактовая, Дальняя, Весенняя, Ковыльная, н... А...Точно. Ошибся. Попова там, а не Власихинская.

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7676

09:40:08 24-04-2025

Так пусть они работу в Штабку ездют, им там ближе.
Жильё так то надо ближе к работе покупать, или арендовать.
А то поселились возле Павловска - и начинают предьявлять претензии что долго ехать.
Чуть раньше головой то подумайте.

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Кхм...

10:06:59 24-04-2025

7676 (09:40:08 24-04-2025) Так пусть они работу в Штабку ездют, им там ближе.Жильё ... А может, прямо сразу на работе жить? 😆
Страна советов, блин.

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Гость

11:57:39 24-04-2025

7676 (09:40:08 24-04-2025) Так пусть они работу в Штабку ездют, им там ближе.Жильё ... это все одна городская агломерация Барнаула. Я понимаю руководство города привыкло к границам города 1960 года и не может перестроиться. Ну так гнать надо метлой и принимать на должность вместо них специалистов молодых и современного уровня. Молодым дорогу давать надо

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Гость

09:55:24 24-04-2025

Там нужно общественный транспорт налаживать. Чтобы люди знали, что автобусом они гарантированно не опоздают

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Кхм...

10:08:04 24-04-2025

Гость (09:55:24 24-04-2025) Там нужно общественный транспорт налаживать. Чтобы люди знал... А автобус на крыльях пробку перелетит?

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Musik

10:41:23 24-04-2025

Кхм... (10:08:04 24-04-2025) А автобус на крыльях пробку перелетит?... Самокаты помогут.

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Гость

11:55:02 27-04-2025

Кхм... (10:08:04 24-04-2025) А автобус на крыльях пробку перелетит?... По выделенкам.

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Гость

10:55:51 24-04-2025

Гость (09:55:24 24-04-2025) Там нужно общественный транспорт налаживать. Чтобы люди знал... автобусы по встречке обгоняют! еще больше затрудняют проезд

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про

11:18:24 24-04-2025

Ребят, там раньше места всем хватало...в обе стороны . И утром и вечером.

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Кхм...

11:28:14 24-04-2025

Сколько советов...
А всего-то нужно настроить светофор и починить ж/д переезд.
😆

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Гость

11:29:06 24-04-2025

На Ленина также что-попало сделали, от площади Октября до старого базара на каждом светофоре по минуте стоишь. О какой экологии в городе в принципе может идти речь.

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Гость

11:53:32 24-04-2025

Гость (11:29:06 24-04-2025) На Ленина также что-попало сделали, от площади Октября до ст... Все во вред сделано! Стоишь топливо жжешь выхлоп всех травит

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ГОСТЬ

18:07:35 24-04-2025

по павловскому от магистральной до просторной у каждого светофора стоишь

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Гость

20:00:31 26-04-2025

Гость (09:55:24 24-04-2025) Там нужно общественный транспорт налаживать. Чтобы люди знал... Надо вертолёты покупать...

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Гость

10:39:22 27-04-2025

А ведь все ответственные , за это, все знают, но сидят и боятся что то предпринять ,очень страшно на себя ответственность брать ,самому все решить, лучше сейчас подождут прилета сверху по шапке и быстро все исправят и еще премию получат за такое чудесное действие!

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Гость

11:56:03 27-04-2025

Гость (10:39:22 27-04-2025) А ведь все ответственные , за это, все знают, но сидят и боя... им по фиг

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Владимир

19:30:11 27-04-2025

Светофор это одно, а об еще одной -второй дороге думать нужно. В эту горловине дальняя-новосибирская скоро вообще страшно будет

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гость

20:11:59 27-04-2025

Ага а Сов.Армии не страшно стоит с 7 до19, Строителей тоже самое, Челюскинцев, Павлик утром от Малахова, можно долго перечислять. Ну и затупки которые не умеют двигаться в колонне (у светофора тупят по паре секунд каждый второй). Еду на работу в 10 с работы или до 17 уезжаю или после 19 и все нормально. По другому больше часа утром и больше часа вечером на дорогу тратится.

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