"Уехать невозможно". Барнаульцы жалуются на огромные пробки после перенастройки светофора

Речь идет о светофоре на пересечении улиц Дальней и Трактовой

24 апреля 2025, 08:35, ИА Амител

Светофор / Фото: amjad saleh / unsplash.com

В социальных сетях жители Барнаула обратили внимание на крупные заторы, которые собираются каждое утро из-за перенастройки светофора на перекрестке ул. Дальняя – ул. Трактовая. Со слов очевидцев, пробка растягивается более чем на час, из-за чего многие вынуждены опаздывать на работу.

Так, подписчики Telegram-канала "Инцидент Барнаул" сообщают, что утром на участке дороги из села Власиха до улицы Трактовой движение транспорта "стоит колом". Такая же ситуация наблюдается на дорогах со стороны поселков Борзовая Заимка и Октябрьский. Со слов жителей города, из-за крупных заторов люди опаздывают на работу. Также барнаульцы пишут, что движение тормозит железнодорожный переезд из-за большого количества ям.

В сообществе "ЧБ Барнаул" горожане отмечают, что красный сигнал светофора теперь горит дольше зеленого – более 40 секунд.

"Расстояние в 1,3 км ехали 50 минут. Куда это годится? Опоздали на прием в поликлинику, хотя вышли за час", – делятся жители краевой столицы в сообществе Barnaul 22.

На этом фоне ухудшилась и ситуация с общественным транспортом. Читатели amic.ru сообщают, что не могут дождаться автобусов маршрута № 20: все они стоят в пробке на ул. Новосибирской.

Фото: "Яндекс. Карты"

По данным 2ГИС, на момент публикации пробка сковала ул. Новосибирскую от ул. Раздольной до ул. Дальней. Движение на ул. Трактовой затруднено от ул. Дальней до ул. Попова.

Фото: 2ГИС