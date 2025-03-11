В Барнауле водители пожаловались на новый светофор на переходе, где сбили мать с ребенком

Слишком мало времени для движения транспортных средств

11 марта 2025, 13:42, ИА Амител

Пробка на ул. Власихинской / Фото: "В курсе 22 | Барнаул"

Жители Барнаула показали в паблике "В курсе 22" последствия работы недавно установленного светофора на пешеходном переходе на улице Власихинской, где теперь собираются огромные пробки.

В администрации Барнаула пояснили, что нерегулируемый пешеходный переход по улице Власихинской, 144д, стал местом концентрации ДТП по итогам 2023 года.

"Поэтому совместно с Госавтоинспекцией было принято решение об установке светофора на данном пешеходном переходе", – рассказали в комитете по дорожному хозяйству и транспорту.

Сегодня специалисты провели корректировку режимов работы светофора: добавлено время разрешающего сигнала для движения транспортных средств. Кроме того, в апреле запланирована установка вызывного устройства на светофоре для пешеходов.

"Будет продолжен мониторинг транспортной ситуации и при необходимости будут вноситься корректировки в цикл светофорного регулирования", – указали в мэрии.

Напомним, 3 марта на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Власихинской автомобиль сбил 29-летнюю женщину и семилетнего ребенка. Пострадавших госпитализировали в отделение реанимации Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Также сообщалось, что женщина находилась на позднем сроке беременности. По последним данным, мать и ребенка перевели в совместную палату.