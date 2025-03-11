В Барнауле водители пожаловались на новый светофор на переходе, где сбили мать с ребенком
Слишком мало времени для движения транспортных средств
11 марта 2025, 13:42, ИА Амител
Жители Барнаула показали в паблике "В курсе 22" последствия работы недавно установленного светофора на пешеходном переходе на улице Власихинской, где теперь собираются огромные пробки.
В администрации Барнаула пояснили, что нерегулируемый пешеходный переход по улице Власихинской, 144д, стал местом концентрации ДТП по итогам 2023 года.
"Поэтому совместно с Госавтоинспекцией было принято решение об установке светофора на данном пешеходном переходе", – рассказали в комитете по дорожному хозяйству и транспорту.
Сегодня специалисты провели корректировку режимов работы светофора: добавлено время разрешающего сигнала для движения транспортных средств. Кроме того, в апреле запланирована установка вызывного устройства на светофоре для пешеходов.
"Будет продолжен мониторинг транспортной ситуации и при необходимости будут вноситься корректировки в цикл светофорного регулирования", – указали в мэрии.
Напомним, 3 марта на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Власихинской автомобиль сбил 29-летнюю женщину и семилетнего ребенка. Пострадавших госпитализировали в отделение реанимации Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Также сообщалось, что женщина находилась на позднем сроке беременности. По последним данным, мать и ребенка перевели в совместную палату.
13:54:19 11-03-2025
а можно было установить светофор с кнопкой для пешеходов ?
13:57:38 11-03-2025
Светофор там безусловно нужен, но с кнопкой - "по необходимости", в крайнем случае, через 150-200 секунд. Пешеходов там фактически не бывает
14:00:49 11-03-2025
"Будет продолжен мониторинг транспортной ситуации и при необходимости будут вноситься корректировки в цикл светофорного регулирования", - указали в мэрии.
Какие корректировки?! Там нужен светофор по требованию, ежу понятно. Интенсивность перехода людей там - один человек в час.
14:16:14 11-03-2025
Гость (14:00:49 11-03-2025) "Будет продолжен мониторинг транспортной ситуации и при необ... Вот по этому они в мэрии, а вы нет
14:13:53 11-03-2025
Сразу были понятны последствия установки этого светофора, там и так постоянный хаос в движении . Это как раз тот случай когда установка надземного перехода просто необходима, но нет, это не наш метод, мы поставим светофор на переход через 6 полос и будем наслаждаться результатом. Кстати надземного перехода в Барнауле нет не одного, это достижение для регионального центра.
14:29:18 11-03-2025
Гость (14:13:53 11-03-2025) Сразу были понятны последствия установки этого светофора, та... Вот будешь ты негром (зачеркнуто) пенсом преклонных годов, полезешь зимой по нечищенному надземному переходу, тогда и вспомнишь про самое простое решение - пешеходный светофор.
14:38:05 11-03-2025
Гость (14:13:53 11-03-2025) Сразу были понятны последствия установки этого светофора, та... Внеуличные пешеходные переходы это устаревшее решение. Вы абсолютно не в том направлении думаете. Город это место где живут люди, много людей. По этому и приоритет должен быть в пользу пешеходов и общественного транспорта. В городе не должно быть хайвеев. Хотите гонять с ветерком, езжайте за город. Как должна быть устроена дорожная инфраструктура в городе давно известно, но только не для отечественных ретроградов мечтающих загнать людей то под землю, то ещё куда, расширить проезжие части, думая что тогда жизнь наладиться и всё поедет. Нет, не наладиться и никуда, ничего не поедет, наслаждаться вы ничем не будете а просто столкнетесь с той же проблемой которую пытались неграмотно решить, но уже возведенную в квадрат.
14:14:48 11-03-2025
Из за двух дебилов, не соблюдающих ПДД (водилы-полоротова и бабы-кошки с семью жизнями) , теперь тысячи людей маются.
14:31:38 11-03-2025
Гость (14:14:48 11-03-2025) Из за двух дебилов, не соблюдающих ПДД (водилы-полоротова и ... Там сбили гораздо больше людей.
14:59:29 11-03-2025
Гость (14:31:38 11-03-2025) Там сбили гораздо больше людей.... Сколько?
17:39:24 11-03-2025
Гость (14:14:48 11-03-2025) Из за двух дебилов, не соблюдающих ПДД (водилы-полоротова и ... не дебилы тоже нарушают и так же торопятся, мало кто пропустит пешехода все куда то спешат.
поставили светик и сразу заныли мало времени им видите ли дается, стоять долго а когда людей сшибают как кегли и скорость не сбавляют а если и тормозят то обязательно обматерят, даже если ты идешь на зеленый для пешеходов
14:15:17 11-03-2025
Кто торопится пусть скидываются на подземные переходы на Малахова и не только. Много мест где светофор 7 секунд горит для пешеходов, а ширина дороги 30-40 метров.
14:24:35 11-03-2025
Гость (14:15:17 11-03-2025) Кто торопится пусть скидываются на подземные переходы на Мал... Спорт - норма жизни!
15:03:47 11-03-2025
Гость (14:15:17 11-03-2025) Кто торопится пусть скидываются на подземные переходы на Мал... Назовите хотя бы 5 мест, где ширина проезжей части 30-40 метров, а светофор для пешеходов горит 7 секунд? Можно больше.
15:40:54 11-03-2025
Гость (15:03:47 11-03-2025) Назовите хотя бы 5 мест, где ширина проезжей части 30-40 мет... Советской Армии/Павловский, Малахова/Балтийская, Попова/Энтузиастов,Балтийская/Шумакова(25 по диагонали),Лазурная/Влвсихинская. На Советской Армии 3 секунды добавляли.
16:34:18 11-03-2025
Гость (15:40:54 11-03-2025) Советской Армии/Павловский, Малахова/Балтийская, Попова/Энту... Социалистический в районе площади Цукермана 29 метров.
14:30:39 11-03-2025
Да, потому что это абсолютно не адекватная мера. Не попробовали даже сначала установить лежачего полицейского и/или островок безопасности на пятиполосной дороге. Сразу светофор!
Граждане "специалисты" светофор не выскочит на дорогу и не заставит снизить скорость водителя на дороге, на оборот, некоторые увеличивают скорость чтобы проскочить. Единственное средство ПРИНУДИТЕЛЬНО заставляющее снижать водителя скорость это средства успокоения трафика в виде лежачих полицейских.
14:38:33 11-03-2025
На Ленинском много пешеходных испортили, убрали индикаторы времени( выходишь на зеленый и он начинает мигать
14:47:40 11-03-2025
"Тише едешь, дальше будешь" (с)
15:08:35 11-03-2025
Не умеете по-нормальному переезжать нерегулируемый переход, не сбивая пачками пешеходов, стойте в пробке на светофоре и не нойте!
15:37:24 11-03-2025
я бы вообще там шлагбаум поставил и пропускал по паспорту и чеку
16:00:22 11-03-2025
Гость (15:37:24 11-03-2025) я бы вообще там шлагбаум поставил и пропускал по паспорту и ... и по заявкам на Госуслугах
16:06:03 11-03-2025
Гость (16:00:22 11-03-2025) и по заявкам на Госуслугах ... да че изобретать -50 руб плати и проезжай
17:39:32 11-03-2025
Просто уберите оттуда остановки вместе с пешеходником - и проблема уйдёт. Нет пешеходов - нет жертв.
18:09:59 11-03-2025
хочется высказаться красиво и обидно одновременно, но камент не пропустят.
20:32:31 11-03-2025
654544343 (17:39:32 11-03-2025) Просто уберите оттуда остановки вместе с пешеходником - и пр... лучше убрать водителей тогда уж
19:05:06 11-03-2025
то есть чтобы поставили светофор должен был погибнуть нерожденный малыш, стать инвалидом 7-летний пацанчик а красивая молодая женщина стать самой несчастной на Земле?! а как-то ПРЕДУПРЕЖДАТЬ подобное можно? а???????????????? ЗАРАНЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ставить эти ваши светофоры ???? что там вы за люди сидите? как вы спите устанавливая такие "статистики" для установки светофоров?!
22:04:03 11-03-2025
Гость (19:05:06 11-03-2025) то есть чтобы поставили светофор должен был погибнуть нерожд... С этим вопросом вам в Росстандарт.