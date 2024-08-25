Уфолог рассказал об "устройствах связи", найденных в мумиях

В их грудных клетках обнаружили очень редкий металл

25 августа 2024, 14:15, ИА Амител

НЛО / Фото: pxhere.com/ru/photo/654454

В 2017 году на плато Наска в Перу были обнаружены мумии, в которых находились металлические предметы, похожие на мобильные телефоны.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление мексиканского журналиста и уфолога Хайма Мауссана, в грудной клетке мумий были найдены металлические пластины, содержащие осмий – редкий и токсичный металл.

Мауссан предположил, что эти пластины могут быть устройством для связи. Он также отметил, что эти предметы еще не изучены и экспертам предстоит провести большую работу, чтобы понять их назначение и причины, по которым они были помещены внутрь мумий.

"Если бы это была мистификация, стали бы использовать такой редкий металл, как осмий?" – задался вопросом Мауссан.



​Он также подчеркнул, что наличие этого металла является значительным доказательством в споре с теми, кто утверждает, что мумии являются подделками.