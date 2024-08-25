Уфолог рассказал об "устройствах связи", найденных в мумиях
В их грудных клетках обнаружили очень редкий металл
25 августа 2024, 14:15, ИА Амител
В 2017 году на плато Наска в Перу были обнаружены мумии, в которых находились металлические предметы, похожие на мобильные телефоны.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление мексиканского журналиста и уфолога Хайма Мауссана, в грудной клетке мумий были найдены металлические пластины, содержащие осмий – редкий и токсичный металл.
Мауссан предположил, что эти пластины могут быть устройством для связи. Он также отметил, что эти предметы еще не изучены и экспертам предстоит провести большую работу, чтобы понять их назначение и причины, по которым они были помещены внутрь мумий.
"Если бы это была мистификация, стали бы использовать такой редкий металл, как осмий?" – задался вопросом Мауссан.
Он также подчеркнул, что наличие этого металла является значительным доказательством в споре с теми, кто утверждает, что мумии являются подделками.
18:23:14 26-08-2024
да это такие устройства...типа внешних дисков памяти, которые собирают и хранят данные об организме на квантовом уровне, это для дальних межзвездных прыжков, когда из за ускорений и пр тело разрушается и затем эти пластины восстанавливают организм заново, нужна только эта пластина и спец-установка в виде ванны для этого биологического "сиропа", оставшегося от индивидуума, для регенерации, машина данные берет из этой пластины