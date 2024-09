Ученые нашли скелет, которому больше 13 тысяч лет

К открытию привел обычный местный житель

23 августа 2024, 07:43, ИА Амител

Археологи из Университета Айовы нашли хорошо сохранившийся череп мастодонта возрастом около 13 600 лет. Эта находка дает возможность заглянуть в эпоху, когда люди и мастодонты сосуществовали на территории современной Айовы. Открытие произошло в округе Уэйн, когда местный житель нашел кость мастодонта. Она привлекла внимание археолога Джона Дёршука. Осенью 2023 года археологи вернулись на это место и обнаружили сломанный бивень, что предполагало наличие черепа. После 12 дней раскопок в августе 2024 года череп и несколько костей мастодонта были извлечены из русла ручья, где они пролежали около 13 600 лет. Также были найдены артефакты, сделанные человеком, что указывает на присутствие людей в этом районе в разные эпохи. Анализ черепа и костей мастодонта может помочь понять его биологию и выяснить, как и почему он оказался в русле ручья. После завершения анализа череп и кости мастодонта выставят в Музее прерийных троп в Коридоне, штат Айова, где посетители смогут узнать о существе, которое бродило по этим местам тысячи лет назад, и о ранних людях. Открытие черепа мастодонта дает важные знания о плейстоцене и ранних обитателях Северной Америки. Археологи и палеонтологи с нетерпением ждут продолжения исследований.