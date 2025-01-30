Суд рассмотрит дело о гибели десятилетнего ребенка в бассейне алтайского банного комплекса

За мальчиком не уследили тренеры и спасатель

30 января 2025, 10:40, ИА Амител

Фото: Следственный комитет Алтайского края

Уголовное дело о гибели десятилетнего мальчика в бассейне Целинного района рассмотрит суд. Об этом сообщает Следком по Алтайскому краю.

По данным следствия, 28 июня 2024 года школьник пришел вместе со спортивно-оздоровительной группой в банный комплекс села Бочкари. Там он незаметно для всех перешел из детского бассейна во взрослый. Плавать самостоятельно ребенок умел недостаточно хорошо, и на опасной для него глубине утонул. При этом у мальчика не было средств индивидуальной защиты. Также его не контролировали тренеры и спасатель.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сотрудников спортклуба и спасателя оздоровительно-банного комплекса. Им предъявили обвинение в соответствии с п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека").