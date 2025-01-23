В Барнауле будут судить управляющую бассейном, виновную в гибели ребенка

В бассейне не было спасателей, которые могли помочь тонущему семилетнему мальчику

23 января 2025, 19:32, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей управляющей комплексом открытых бассейнов "Пляж" в Барнауле. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, – летом 2024 года в одном из бассейнов утонул семилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Следствие установило, что управляющая, зная о критической нехватке персонала – наличии только одного спасателя и отсутствии медицинского работника, – не приостановила работу бассейнов.

В июне 2024 года семилетний мальчик, находясь в бассейне глубиной более 1,2 метра без спасательных средств и не умея плавать, начал тонуть. Он пробыл под водой, пока его не вытащили отдыхающие.

"Ввиду отсутствия медицинского персонала своевременная помощь тонущему оказана не была. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание", – сказано в сообщении СК.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следствие собрало достаточно доказательств. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.