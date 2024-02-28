Уголовное дело экс-замминистра Минприроды Алтайского края ушло в суд
По версии следователей, он помог аффилированной с ним компании выиграть конкурс на аренду лесного участка
28 февраля 2024, 06:15, ИА Амител
В Центральный районный суд Барнаула поступило уголовное дело бывшего замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Игоря Дергачева. Как сообщает "Банкфакс", его обвиняют в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
Напомним, что, по версии следователей, с мая по август 2022 года ведомство проводило открытый конкурс на право заключения договора аренды лесного участка, который находится в государственной собственности. Дергачев решил "помочь" одной из участвовавших компаний и указал членам комиссии на несуществующие нарушения, которые не позволили ей добраться до второго этапа конкурса. А победителем стала аффилированная с чиновником компания.
Материалы дела передали судье 26 февраля. Он пока не назначил дату проведения первого заседания.
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