Экс-депутата АКЗС Бушкова по второму уголовному делу будут судить в Новосибирске

Второе уголовное дело против Бушкова передали в суд 24 января

25 января 2024, 13:50, ИА Амител

Николай Бушков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Экс-депутата АКЗС и гендиректора ООО "Алтай-Форест" Николая Бушкова по второму уголовному делу будут судить в Черепановском районном суде Новосибирска. Его обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере (ст. 260 ч. 3 УК РФ). 24 января дело было там зарегистрировано, а его материалы передали судье, сообщает картотека суда.

Что за второе дело?

Обвиняемым по делу выступает не только Бушков, но еще и бывший начальник Ларичихинского производственного участка ООО "Алтай-Форест" Владимир Гребенюк, замгендиректора "Алтай-Форест" по лесопользованию Дмитрий Гуляев, водитель Алексей Дядищев и вальщик леса Роман Кунгурцев, сказано в карточке дела.

Издание "Банкфакс" сообщает, что в деле якобы фигурирует еще и начальник одного из отделов Минприроды Новосибирской области Роман Фишер. Но в картотеке его нет.

"Банкфакс" пишет, что второе уголовное дело о незаконных рубках против Бушкова добралось до суда спустя почти два месяца после завершения расследования. Правда, не до Индустриального районного в Барнауле, как ранее анонсировала прокуратура, а до Черепановского районного суда Новосибирской области.

По информации издания, второе дело касается незаконных рубок леса в Ларичихинском лесничестве в Тальменском районе. Правоохранители считают, что Бушков с 2017 по 2020 год давал подчиненным указания о проведении несанкционированных рубок леса на земле гослесофонда в Тальменском районе, которая находилась в аренде. Лес якобы рубили там, где его валка была запрещена. Всего под рубку могло попасть более четырех тысяч сырорастущих сосен, берез и осин. Ущерб лесному фонду составил 102,7 млн рублей.

Инсайдеры "Банкфакса" рассказали, что Бушков сначала признал вину в незаконной рубке леса и стал возмещать ущерб, но затем изменил свою позицию и снова заявил о своей невиновности.

Как идет первое дело?

В Черепановском районном суде с 2022 года рассматривается и еще одно дело против Николая Бушкова, Владимира Гребенюка, Дмитрия Гуляева и представителя менеджмента Константина Гредина. Всех их обвиняют по двум статьям – по той же ст. 260 ч. 3 УК РФ ("Незаконная рубка леса") и по ст. 191.1 ч, 3 ("Оборот заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере").

Следствие считает, что в 2008 году управление лесами Алтайского края передало предприятию "Алтай-Форест" по договору аренды лесной участок для заготовки древесины в Тальменском районе.

В 2019 году Бушков решил провести незаконную рубку леса в объемах больше разрешенного и с нарушениями породного состава. С августа по октябрь 2019 года он незаконно заготавливал сосну, березу, осину и лиственницу вместе с подчиненными. В итоге он нанес ущерб лесному фонду на сумму около 7,5 млн рублей. Также все обвиняются в незаконном хранении, перевозке и переработке древесины.

Сначала дело рассматривалось в Октябрьском суде Барнаула, однако затем его перенесли в Черепановский районный суд по просьбе адвоката. Следующее заседание по уголовному делу запланировано на 29 января, сообщает картотека суда.