Уголовное дело из-за гибели работника водоканала возбудили в Бийске

Мужчина без средств защиты спустился в канализацию, чтобы очистить решетку

07 ноября 2023, 19:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Уголовное дело из-за гибели 40-летнего сотрудника водоканала возбудили в Бийске. Об этом сообщили в региональном СК.

По предварительным данным, мужчина работал в должности машиниста насосных установок. Без должного защитного оборудования он спустился в канализацию, чтобы очистить решетку. Скончался работник от отравления.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекших за собой смерть человека.

Следователи продолжают разбираться в случившемся.