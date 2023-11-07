Уголовное дело из-за гибели работника водоканала возбудили в Бийске
Мужчина без средств защиты спустился в канализацию, чтобы очистить решетку
07 ноября 2023, 19:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Уголовное дело из-за гибели 40-летнего сотрудника водоканала возбудили в Бийске. Об этом сообщили в региональном СК.
По предварительным данным, мужчина работал в должности машиниста насосных установок. Без должного защитного оборудования он спустился в канализацию, чтобы очистить решетку. Скончался работник от отравления.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекших за собой смерть человека.
Следователи продолжают разбираться в случившемся.
Комментарии 0