В Барнауле пенсионера будут судить за гибель байкера из-за маневра на перекрестке

Смертельная авария произошла в августе 2023 года

07 ноября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

В Барнауле 86-летнего мужчину будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает прокуратура Алтайского края.

Напомним, ДТП произошло в августе 2023 года на пересечении улиц Георгиева и Сухэ-Батора. Пенсионер на автомобиле "Нива" повернул налево, не уступив дорогу мотоциклу Kawasaki, движущемуся во встречном направлении.

Мотоциклист начал тормозить и опрокинул мотоцикл на правый бок, однако избежать столкновения не удалось. В результате он скончался на месте.