В Барнауле пенсионера будут судить за гибель байкера из-за маневра на перекрестке
Смертельная авария произошла в августе 2023 года
07 ноября 2023, 13:00, ИА Амител
В Барнауле 86-летнего мужчину будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает прокуратура Алтайского края.
Напомним, ДТП произошло в августе 2023 года на пересечении улиц Георгиева и Сухэ-Батора. Пенсионер на автомобиле "Нива" повернул налево, не уступив дорогу мотоциклу Kawasaki, движущемуся во встречном направлении.
Мотоциклист начал тормозить и опрокинул мотоцикл на правый бок, однако избежать столкновения не удалось. В результате он скончался на месте.
"Пенсионер признал себя виновным. Законом ему предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", – рассказали в ведомстве.
13:32:27 07-11-2023
86-летнего --- в 91 выйдет, но права вряд ли продлит
14:47:13 07-11-2023
Надо ограничивать возраст вождения
15:18:00 07-11-2023
Гость (14:47:13 07-11-2023) Надо ограничивать возраст вождения... Дело не в возрасте... бывают и в 50 лет слепо-глухоневые развалины с тремором, а бывают и в 90- огурчики, твёрдые и пупырчатые... а у этого дедушки всё было так себе, судя по состоянию ласточки, но что-то подсказывает мне, что байкер тоже не был безгрешен в смысле выбора скоростного режима...
16:41:15 07-11-2023
Гость (15:18:00 07-11-2023) Дело не в возрасте... бывают и в 50 лет слепо-глухоневые раз... Что тебе подсказывает? Оно с тобой в одной комнате? Часто общаетесь?
15:57:05 07-11-2023
Гость (14:47:13 07-11-2023) Надо ограничивать возраст вождения... Ага, не пускать сопляков за руль.
15:29:27 07-11-2023
Если байкер летел как пуля, неважно, сколько дедушке лет. На Молодёжной вон тоже ехал по главной и виноват оказался. Говорят, слишком быстро ехал.
16:43:22 07-11-2023
Гость (15:29:27 07-11-2023) Если байкер летел как пуля, неважно, сколько дедушке лет. На... Кто говорит? Есть результаты экспертизы?
16:39:44 07-11-2023
Убийца! Остальные тоже хороши - вы на повреждения ТС гляньте, потом про скоростной режим с дивана рассуждайте
16:45:10 07-11-2023
Гость (16:39:44 07-11-2023) Убийца! Остальные тоже хороши - вы на повреждения ТС гляньте... Остынь, истеричка! Мотоцикл в хдам, а на ниве колесо разбортовалось. Да, дед виноват, не пропустил. Но и хруст летел шары забычив.
17:44:13 07-11-2023
Гость (16:39:44 07-11-2023) Убийца! Остальные тоже хороши - вы на повреждения ТС гляньте... Так кто скорость превышал? Водитель автомобиля, совершая поворот? Не думаю. Значит скорость превышал мотоциклист, вот и влетел.
21:47:25 07-11-2023
Дедушка , как раз, и пропустил.