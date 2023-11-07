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В Барнауле пенсионера будут судить за гибель байкера из-за маневра на перекрестке

Смертельная авария произошла в августе 2023 года

07 ноября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

В Барнауле 86-летнего мужчину будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает прокуратура Алтайского края.

Напомним, ДТП произошло в августе 2023 года на пересечении улиц Георгиева и Сухэ-Батора. Пенсионер на автомобиле "Нива" повернул налево, не уступив дорогу мотоциклу Kawasaki, движущемуся во встречном направлении.

Мотоциклист начал тормозить и опрокинул мотоцикл на правый бок, однако избежать столкновения не удалось. В результате он скончался на месте.

"Пенсионер признал себя виновным. Законом ему предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", – рассказали в ведомстве.

Дорога в Барнауле / Фото: amic.ru

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Барнаул Происшествия

Комментарии 11

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Гость

13:32:27 07-11-2023

86-летнего --- в 91 выйдет, но права вряд ли продлит

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Гость

14:47:13 07-11-2023

Надо ограничивать возраст вождения

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Гость

15:18:00 07-11-2023

Гость (14:47:13 07-11-2023) Надо ограничивать возраст вождения... Дело не в возрасте... бывают и в 50 лет слепо-глухоневые развалины с тремором, а бывают и в 90- огурчики, твёрдые и пупырчатые... а у этого дедушки всё было так себе, судя по состоянию ласточки, но что-то подсказывает мне, что байкер тоже не был безгрешен в смысле выбора скоростного режима...

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Гость

16:41:15 07-11-2023

Гость (15:18:00 07-11-2023) Дело не в возрасте... бывают и в 50 лет слепо-глухоневые раз... Что тебе подсказывает? Оно с тобой в одной комнате? Часто общаетесь?

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Гость

15:57:05 07-11-2023

Гость (14:47:13 07-11-2023) Надо ограничивать возраст вождения... Ага, не пускать сопляков за руль.

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Гость

15:29:27 07-11-2023

Если байкер летел как пуля, неважно, сколько дедушке лет. На Молодёжной вон тоже ехал по главной и виноват оказался. Говорят, слишком быстро ехал.

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Гость

16:43:22 07-11-2023

Гость (15:29:27 07-11-2023) Если байкер летел как пуля, неважно, сколько дедушке лет. На... Кто говорит? Есть результаты экспертизы?

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Гость

16:39:44 07-11-2023

Убийца! Остальные тоже хороши - вы на повреждения ТС гляньте, потом про скоростной режим с дивана рассуждайте

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Гость

16:45:10 07-11-2023

Гость (16:39:44 07-11-2023) Убийца! Остальные тоже хороши - вы на повреждения ТС гляньте... Остынь, истеричка! Мотоцикл в хдам, а на ниве колесо разбортовалось. Да, дед виноват, не пропустил. Но и хруст летел шары забычив.

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Гость

17:44:13 07-11-2023

Гость (16:39:44 07-11-2023) Убийца! Остальные тоже хороши - вы на повреждения ТС гляньте... Так кто скорость превышал? Водитель автомобиля, совершая поворот? Не думаю. Значит скорость превышал мотоциклист, вот и влетел.

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Жора

21:47:25 07-11-2023

Дедушка , как раз, и пропустил.

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