Уголовное дело о мошенничестве возбудили на "малоэтажного застройщика" из Барнаула
Граждане передали индивидуальному предпринимателю более 80 млн рублей
13 сентября 2024, 17:00, ИА Амител
Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении предпринимателя, пообещавшего клиентам построить малоэтажные дома в указанный срок, сообщает ведомство.
Ранее amic.ru подробно рассказал о скандале, разгоревшемся вокруг барнаульской компании "Малоэтажная Сибирь". Десятки клиентов из разных регионов – Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области – утверждают, что заплатили миллионы рублей, в том числе и взятые в кредит на ипотеку, за строительство частных домов, но в итоге нет ни домов, ни денег.
В прокуратуре отметили, что, по предварительным данным, в отдел полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу поступило 15 заявлений.
"Граждане передали индивидуальному предпринимателю денежные средства на общую сумму свыше 80 млн рублей. Взамен они рассчитывали получить жилые дома в различных районах Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области, но работы в полном объеме не были выполнены", – рассказали в ведомстве.
17:54:56 13-09-2024
Первый пошел. В связи с отменой льготной ипотеки ждём других. А к марту, когда любая ипотека только по эскроу будет, на рынке останется 10-15 компаний, которые реально умеют строить. Так что думайте, граждане, вдумчиво, выбирая застройщика.
18:44:24 13-09-2024
лохи еще есть в Мире, посмотри-ко.... и самоуверенные неопытные студенты-миллионеры. Поди уж в невыдающей странедавно
20:24:49 13-09-2024
А быстро тут. Может администрация индустриального района сама на себя возбудиться и на Павлике где жк норд переломанные джунгли которые дом весь закрыли с мусором сплит . Риторический вопрос.
15:39:28 14-09-2024
Гость (18:44:24 13-09-2024) лохи еще есть в Мире, посмотри-ко.... и самоуверенные неопыт... Лохи? Прикусите язык и не дай бог попасть Вам в такую ситуацию...