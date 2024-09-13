Уголовное дело о мошенничестве возбудили на "малоэтажного застройщика" из Барнаула

Граждане передали индивидуальному предпринимателю более 80 млн рублей

13 сентября 2024, 17:00, ИА Амител

Залитый фундамент одного из домов "Малоэтажной Сибири" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении предпринимателя, пообещавшего клиентам построить малоэтажные дома в указанный срок, сообщает ведомство.

Ранее amic.ru подробно рассказал о скандале, разгоревшемся вокруг барнаульской компании "Малоэтажная Сибирь". Десятки клиентов из разных регионов – Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области – утверждают, что заплатили миллионы рублей, в том числе и взятые в кредит на ипотеку, за строительство частных домов, но в итоге нет ни домов, ни денег.

В прокуратуре отметили, что, по предварительным данным, в отдел полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу поступило 15 заявлений.