Уголовное дело в отношении Пригожина закроют
Песков отметил, что не знает, чем глава ЧВК будет заниматься в Белоруссии
25 июня 2023, 09:01, ИА Амител
Фото: кадр из видео РИА ФАН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что уголовное дело, которое возбудили в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, будет прекращено. Он добавил, что глава ЧВК уедет в Белоруссию.
"Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти, <...> – это слово президента России", – сказал Песков.
Он добавил, что не знает, чем Пригожин будет заниматься на территории республики.
Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин и бойцы ЧВК "Вагнер" развернули колонны и отправились к линии фронта.
09:24:02 25-06-2023
Молодец батька Лукашенко! Хороший друг есть у России.
09:53:20 25-06-2023
Лукашенко умён. Приобрёл целую армию для защиты независимости своего государства. Причём отлично подготовленную армию.
10:24:40 25-06-2023
В связи с чем уголовное дело закроют? Потому что неправомерно было открыто?
11:54:42 25-06-2023
Как говорилось в одной сказке, "разбойнички мелко задрожали".
12:52:54 25-06-2023
Что и требовалось доказать. Теорема доказана.
15:48:06 25-06-2023
За спектакль на садят.
22:54:14 25-06-2023
Да уж, уж да ... Тут прям симфония в исполнении оркестра.
23:31:55 25-06-2023
Пригожину надо вывести всю свою компанию в Беларуссию и разместить ее по границе с украиной или гвардией закаленной в боях. Лукашенко преданных бойцов не предаст ради своих лизоблюдов.Забери!!!!