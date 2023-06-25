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Уголовное дело в отношении Пригожина закроют

Песков отметил, что не знает, чем глава ЧВК будет заниматься в Белоруссии

25 июня 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: кадр из видео РИА ФАН
Фото: кадр из видео РИА ФАН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что уголовное дело, которое возбудили в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, будет прекращено. Он добавил, что глава ЧВК уедет в Белоруссию.

"Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти, <...> – это слово президента России", – сказал Песков.

Он добавил, что не знает, чем Пригожин будет заниматься на территории республики.

Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин и бойцы ЧВК "Вагнер" развернули колонны и отправились к линии фронта.

СВО

Комментарии 8

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Гость

09:24:02 25-06-2023

Молодец батька Лукашенко! Хороший друг есть у России.

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Гость

09:53:20 25-06-2023

Лукашенко умён. Приобрёл целую армию для защиты независимости своего государства. Причём отлично подготовленную армию.

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Гость

10:24:40 25-06-2023

В связи с чем уголовное дело закроют? Потому что неправомерно было открыто?

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Гость

11:54:42 25-06-2023

Как говорилось в одной сказке, "разбойнички мелко задрожали".

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Гость

12:52:54 25-06-2023

Что и требовалось доказать. Теорема доказана.

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Гость

15:48:06 25-06-2023

За спектакль на садят.

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Гость

22:54:14 25-06-2023

Да уж, уж да ... Тут прям симфония в исполнении оркестра.

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Гость

23:31:55 25-06-2023

Пригожину надо вывести всю свою компанию в Беларуссию и разместить ее по границе с украиной или гвардией закаленной в боях. Лукашенко преданных бойцов не предаст ради своих лизоблюдов.Забери!!!!

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