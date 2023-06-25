Уголовное дело в отношении Пригожина закроют

Песков отметил, что не знает, чем глава ЧВК будет заниматься в Белоруссии

25 июня 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: кадр из видео РИА ФАН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что уголовное дело, которое возбудили в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, будет прекращено. Он добавил, что глава ЧВК уедет в Белоруссию.

"Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти, <...> – это слово президента России", – сказал Песков.

Он добавил, что не знает, чем Пригожин будет заниматься на территории республики.

Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин и бойцы ЧВК "Вагнер" развернули колонны и отправились к линии фронта.