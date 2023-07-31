Уголовное дело возбудили из-за издевательств над детьми в новосибирском детсаду
Накануне родители воспитанников ходили давать показания
31 июля 2023, 09:22, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело после публикации видеозаписей, сделанных в детском саду "Маленький принц". Об этом сообщает Mash Siberia.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, что воспитатели детсада хватают детей за голову, толкают и используют другие спорные методы воспитания.
Родители малышей рассказали о том, что накануне они ходили давать показания, а в отношении руководства детсада возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности несовершеннолетних.
10:08:33 31-07-2023
а кто директор/заведующий?
16:23:24 31-07-2023
Гость (10:08:33 31-07-2023) а кто директор/заведующий?... Чубыкина Елена Александровна
10:40:10 31-07-2023
Ни за какие деньги не пошла бы работать в детский сад и школу вот в это наше время.
11:00:49 31-07-2023
Гость (10:40:10 31-07-2023) Ни за какие деньги не пошла бы работать в детский сад и школ... При этом каждый родитель хочет, чтобы в детском саду и школе были хорошие, порядочные, любящие детей воспитатели и учителя. А идти туда работать желающих нет...
11:05:52 31-07-2023
а барнаульских "воспиталок" то в итоге посадили?
11:25:15 31-07-2023
Садистов даже камеры не останавливают.....
12:27:44 31-07-2023
Гость (11:00:49 31-07-2023) При этом каждый родитель хочет, чтобы в детском саду и школ... И при этом, когда предлагают поднять нижнюю границу зп хотя бы в 2,5 МРОТ, это не проходит. Вместо этого тут же предлагают загнать в школы выпускников колледжей. Как будто человек с во не будет работать за еду, а человек без - влегкую. Так может, вопросы-то надо не родителям, а правителям задавать? Хотя о чем я, они и так везде орут, что деньги - это жи ни главное. А вы тут какую-то зп еще хотите.