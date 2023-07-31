Уголовное дело возбудили из-за издевательств над детьми в новосибирском детсаду

Накануне родители воспитанников ходили давать показания

31 июля 2023, 09:22, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело после публикации видеозаписей, сделанных в детском саду "Маленький принц". Об этом сообщает Mash Siberia.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, что воспитатели детсада хватают детей за голову, толкают и используют другие спорные методы воспитания.

Родители малышей рассказали о том, что накануне они ходили давать показания, а в отношении руководства детсада возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности несовершеннолетних.