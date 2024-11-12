"Студент в коме". В Барнауле возбудили дело после трагических занятий в бассейне
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося
12 ноября 2024, 16:20, ИА Амител
Следователи возбудили уголовное дело из-за травмирования студента в барнаульском бассейне. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью", – сказано в сообщении.
Сейчас молодой человек в состоянии комы находится в реанимации краевой клинической больницы.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: опрашивают очевидцев и свидетелей, назначили экспертизы.
Ранее сообщалось, что во время занятий по физкультуре в бассейне АлтГТУ 19-летний студент захлебнулся водой. Его обнаружили на дне в бессознательном состоянии.
16:32:42 12-11-2024
поступайте в полутех
17:13:59 12-11-2024
Не знаю как в Политехе, но в бассейне Обт канаты через 2 метра.
18:48:29 12-11-2024
Гость (17:13:59 12-11-2024) Не знаю как в Политехе, но в бассейне Обт канаты через 2 мет... ширина дорожек в бассейнах стандартная- 2,5м - основные и свободное место вдоль бортов по 0,5 м.
18:49:08 12-11-2024
Эти идиоты добьются,что бассейны просто закроют.
00:10:41 13-11-2024
Гость (18:49:08 12-11-2024) Эти идиоты добьются,что бассейны просто закроют. ... ну ваш сын или дочь когда утонет и будет в коме, пишите сюда, обзовем вас тоже как-нить кудряво
06:24:23 13-11-2024
Гость (00:10:41 13-11-2024) ну ваш сын или дочь когда утонет и будет в коме, пишите сюда... Опять вылезло, говорилко за всех.
09:28:47 13-11-2024
Сколько желчи...злобы, комментаторов. Люди, Вы люди? Парню здоровья, жизни, а родителям силы вынести всё это. До чего же стали злобные.... утопить готовы всех и вся, вымазать дерьмом...........Не то сказал, не того поддержал....не было бы этой злобы и пропаганды из всех СМИ, не стреляли бы в друг друга