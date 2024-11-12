"Студент в коме". В Барнауле возбудили дело после трагических занятий в бассейне

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося

12 ноября 2024, 16:20, ИА Амител

Бассейн / Фото: pxhere.com/ru/photo/813325

Следователи возбудили уголовное дело из-за травмирования студента в барнаульском бассейне. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью", – сказано в сообщении.

Сейчас молодой человек в состоянии комы находится в реанимации краевой клинической больницы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: опрашивают очевидцев и свидетелей, назначили экспертизы.

Ранее сообщалось, что во время занятий по физкультуре в бассейне АлтГТУ 19-летний студент захлебнулся водой. Его обнаружили на дне в бессознательном состоянии.