НОВОСТИПроисшествия

"Студент в коме". В Барнауле возбудили дело после трагических занятий в бассейне

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося

12 ноября 2024, 16:20, ИА Амител

Бассейн / Фото: pxhere.com/ru/photo/813325
Бассейн / Фото: pxhere.com/ru/photo/813325

Следователи возбудили уголовное дело из-за травмирования студента в барнаульском бассейне. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью", – сказано в сообщении.

Сейчас молодой человек в состоянии комы находится в реанимации краевой клинической больницы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: опрашивают очевидцев и свидетелей, назначили экспертизы.

Ранее сообщалось, что во время занятий по физкультуре в бассейне АлтГТУ 19-летний студент захлебнулся водой. Его обнаружили на дне в бессознательном состоянии.

Барнаул Происшествия

Комментарии 7

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16:32:42 12-11-2024

поступайте в полутех

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Гость

17:13:59 12-11-2024

Не знаю как в Политехе, но в бассейне Обт канаты через 2 метра.

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Элен без ребят

18:48:29 12-11-2024

Гость (17:13:59 12-11-2024) Не знаю как в Политехе, но в бассейне Обт канаты через 2 мет... ширина дорожек в бассейнах стандартная- 2,5м - основные и свободное место вдоль бортов по 0,5 м.

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Гость

18:49:08 12-11-2024

Эти идиоты добьются,что бассейны просто закроют.

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Гость

00:10:41 13-11-2024

Гость (18:49:08 12-11-2024) Эти идиоты добьются,что бассейны просто закроют. ... ну ваш сын или дочь когда утонет и будет в коме, пишите сюда, обзовем вас тоже как-нить кудряво

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Гость

06:24:23 13-11-2024

Гость (00:10:41 13-11-2024) ну ваш сын или дочь когда утонет и будет в коме, пишите сюда... Опять вылезло, говорилко за всех.

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Гость

09:28:47 13-11-2024

Сколько желчи...злобы, комментаторов. Люди, Вы люди? Парню здоровья, жизни, а родителям силы вынести всё это. До чего же стали злобные.... утопить готовы всех и вся, вымазать дерьмом...........Не то сказал, не того поддержал....не было бы этой злобы и пропаганды из всех СМИ, не стреляли бы в друг друга

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