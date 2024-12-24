Уголовное дело возбудили после гибели трех человек при пожаре в Алтайском крае

Среди погибших — двое детей

24 декабря 2024, 10:40, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в селе Дружба Алейского района, в котором многодетная семья потеряла трех детей: 22-летнего сына и 14-ти и 12-летних дочерей.

Как сообщили в СК Алтайского края, родители и еще один ребенок смогли самостоятельно выбраться из горящего жилища через окно. Сейчас они госпитализированы.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования", – отмечают в ведомстве.

Следователи осматривают место происшествия, изымают значимые для дела предметы и назначают судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы для выяснения точной причины и источника возгорания. Также проводятся другие следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

Прокуратура Алтайского края поставила на контроль расследование уголовного дела и организовала собственную проверку.