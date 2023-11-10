Уголовное дело возбудили после обрушения моста в Подмосковье

В результате травмы получила женщина — она въехала на переправу на автомобиле, после чего та рухнула

10 ноября 2023, 19:21, ИА Амител

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Уголовное дело о халатности должностных лиц возбудили после обрушения части моста через реку Пахру в подмосковном Подольске. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного главка Следкома.

По информации следователей, мост обрушился в пятницу, 10 ноября, в деревне Кутьино городского округа Подольск. В результате травмы получила женщина. На основании этих фактов следователи завели уголовное дело о халатности.

На место прибыли криминалисты, которые выясняют причины происшествия и обстоятельства произошедшего. Пострадавшую доставили в больницу. Как сообщали очевидцы, получившая травмы женщина – водитель автомобиля, который въехал на мост во время обрушения. Владелицу упавшего транспортного средства быстро вытащили из авто.