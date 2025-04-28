Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с пожарной машиной в Алтайском крае

Назначены необходимые исследования и экспертизы — после них дело могут переквалифицировать

28 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Пострадавшая в ДТП пожарная машина / Фото: "Инцидент Рубцовск"

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с участием пожарной машины в Локтевском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Напомним, авария произошла 30 марта на 36-м километре автодороги А-349 Горняк – Староалейское. В результате инцидента погиб сотрудник 75-й пожарно-спасательной части, еще два человека оказались в больнице с травмами.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Дело возбудили в Локтевском районе и передали в Главное следственное управление ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Назначены необходимые исследования и экспертизы. По данным источника, после их завершения возможна переквалификация уголовного дела, "связанная с процессуальным оформлением и результатами экспертиз". Это также может повлиять на изменение состава потерпевших в уголовном деле.

В ГУ МЧС Росии по Алтайскому краю заявили, что продолжат оказывать всестороннюю помощь семье погибшего. С его родственниками работают психологи.