Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Алтайском крае

На месте происшествия скончался 24-летний парень

29 ноября 2024, 10:25, ИА Амител

Смертельное ДТП в Ельцовском районе / Фото: "Инцидент Барнаул"

27 ноября в Ельцовском районе столкнулись два легковых автомобиля. В ДТП погиб пассажир. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что 27-летний водитель автомобиля "Лада-Гранта" не справился управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем "Лада-Ларгус", за рулем которого был 44-летний мужчина.

"В результате ДТП пассажир транспортного средства "Лада-Гранта", мужчина 2000 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия, водителю оказана медицинская помощь, госпитализирован", – рассказали в ведомстве.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 264 УК РФ. Правоохранители проводят необходимые следственные мероприятия.