Подростки умерли в Барнауле "от передозировки" неизвестным веществом – источник amic.ru

По неподтвержденным данным, вечером после прогулки мальчики разошлись по домам, а утром их нашли уже мертвыми

09 апреля 2025, 12:24, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В барнаульском поселке Центральном во вторник, 8 апреля, обнаружили тела двух подростков 16 и 17 лет, сообщил источник amic.ru.

"Вечером 7 апреля мальчик пришел и лег спать. Утром его нашли мертвым. Поехали к его другу, с которым он был накануне, а он тоже мертвый", – рассказал собеседник издания.

О случившемся amic.ru сообщила и одна из жительниц Центрального. По ее словам, подростки могли погибнуть предположительно от отравления неизвестным веществом или передозировки наркотиком.

Она также рассказала, что 8 апреля в поселке было много сотрудников правоохранительных органов. Судя по всему, устанавливались все обстоятельства произошедшего.

Amic.ru направил запрос в СУ СК по Алтайскому краю с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, а также уточнить причину гибели подростков, если данные верны.

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