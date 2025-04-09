Подростки умерли в Барнауле "от передозировки" неизвестным веществом – источник amic.ru
По неподтвержденным данным, вечером после прогулки мальчики разошлись по домам, а утром их нашли уже мертвыми
09 апреля 2025, 12:24, ИА Амител
В барнаульском поселке Центральном во вторник, 8 апреля, обнаружили тела двух подростков 16 и 17 лет, сообщил источник amic.ru.
"Вечером 7 апреля мальчик пришел и лег спать. Утром его нашли мертвым. Поехали к его другу, с которым он был накануне, а он тоже мертвый", – рассказал собеседник издания.
О случившемся amic.ru сообщила и одна из жительниц Центрального. По ее словам, подростки могли погибнуть предположительно от отравления неизвестным веществом или передозировки наркотиком.
Она также рассказала, что 8 апреля в поселке было много сотрудников правоохранительных органов. Судя по всему, устанавливались все обстоятельства произошедшего.
Amic.ru направил запрос в СУ СК по Алтайскому краю с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, а также уточнить причину гибели подростков, если данные верны.
Уголовное дело возбудили после гибели двух подростков в Барнауле
13:04:27 09-04-2025
Очень печально( Сил родителям пережить трагедию. И позвольте еще к заголовку придраться: от передозировки чего (неизвестного вещества), а не чем
14:46:21 09-04-2025
не увидел обращения властей поэтому добавлю: Люди! Если вы увидите что кто то ведет себя странно и предположительно закладывает- извлекает из закладки наркоту - звоните сразу в полицию и сообщайте там то и там то возможный закладчик работает. Так вы возможно спасете жизнь чьих то детей. Это важный момент
19:09:16 09-04-2025
поклонники того, которого мусолят тут уже не одну неделю?