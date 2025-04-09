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Подростки умерли в Барнауле "от передозировки" неизвестным веществом – источник amic.ru

По неподтвержденным данным, вечером после прогулки мальчики разошлись по домам, а утром их нашли уже мертвыми

09 апреля 2025, 12:24, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В барнаульском поселке Центральном во вторник, 8 апреля, обнаружили тела двух подростков 16 и 17 лет, сообщил источник amic.ru.

"Вечером 7 апреля мальчик пришел и лег спать. Утром его нашли мертвым. Поехали к его другу, с которым он был накануне, а он тоже мертвый", – рассказал собеседник издания.

О случившемся amic.ru сообщила и одна из жительниц Центрального. По ее словам, подростки могли погибнуть предположительно от отравления неизвестным веществом или передозировки наркотиком.

Она также рассказала, что 8 апреля в поселке было много сотрудников правоохранительных органов. Судя по всему, устанавливались все обстоятельства произошедшего.

Amic.ru направил запрос в СУ СК по Алтайскому краю с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, а также уточнить причину гибели подростков, если данные верны.

Уголовное дело возбудили после гибели двух подростков в Барнауле

Барнаул Происшествия дети

Комментарии 3

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Кэт

13:04:27 09-04-2025

Очень печально( Сил родителям пережить трагедию. И позвольте еще к заголовку придраться: от передозировки чего (неизвестного вещества), а не чем

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холмс

14:46:21 09-04-2025

не увидел обращения властей поэтому добавлю: Люди! Если вы увидите что кто то ведет себя странно и предположительно закладывает- извлекает из закладки наркоту - звоните сразу в полицию и сообщайте там то и там то возможный закладчик работает. Так вы возможно спасете жизнь чьих то детей. Это важный момент

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Гость

19:09:16 09-04-2025

поклонники того, которого мусолят тут уже не одну неделю?

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