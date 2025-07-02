Уголовное дело возбудили после сообщения о жестком избиении подростка в пригороде Барнаула

Произошедшим заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин

02 июля 2025, 14:20, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Следственные органы по Алтайскому краю возбудили уголовное дело после сообщения о конфликте, в котором "палками и монтажкой" избили подростка.

Инцидент случился вечером 30 июня в поселке Пригородном. Очевидцы сообщали, что подросток и его родители жестоко побили местного 16-летнего жителя, который заступился за девочку.

Как сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР, дело завели по признакам ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

"После огласки инцидента в соцмедиа следственным управлением была инициирована доследственная проверка. Кроме того, председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", — указали в ведомстве.

Следователи СК проводят неотложные действия для установления обстоятельств происшествия. Прокурор Алтайского края контролирует ход расследования.