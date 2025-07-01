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В Барнауле "палками и монтажкой" избили подростка, заступившегося за девочку

По словам очевидцев, мальчика избивал сверстник со своими родителями

01 июля 2025, 15:00, ИА Амител

В барнаульском поселке Пригородный (Власиха) в понедельник вечером, 30 июня, подросток и его родители жестоко избили местного 16-летнего жителя, сообщает "Барнаул 22".

"Палками и монтажкой. Началось с того, что подросток оскорблял девочку, за что получил пощечину от другого парня. Тогда он пришел домой и, предположительно, сказал, что его избили. После этого он с родителями приехали к этому парню и избили его", - рассказали местные жители.

По их словам, пострадавшего увезли в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи (бывшая городская больница № 1). 

"Живого места нет на ребенке: перелом руки, трещина в ребре, сотрясение мозга. На данный момент обидчики хотят все выставить так, что их сына прям избили и он даже идти не мог. Но есть свидетели, что это не так", - говорится в сообщении.

Комментарий ГУ МВД по Алтайскому краю

Сообщение по данному факту сотрудниками полиции зарегистрировано в день происшествия,  проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Подростку оказана медицинская помощь, не госпитализирован. Все участники инцидента установлены, обстоятельства выясняются.

Барнаул Криминал дети Нападения на людей

Комментарии 10

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Гость

15:39:36 01-07-2025

Да нет уже никакой городской больницы 1. Она давно уже краевая клиническая больница скорой медицинской помощи

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Жора

17:24:20 01-07-2025

Гость (15:39:36 01-07-2025) Да нет уже никакой городской больницы 1. Она давно уже краев... И что в ней изменилось?

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Гость

20:53:45 01-07-2025

Жора (17:24:20 01-07-2025) И что в ней изменилось?... Название минимум. Чтобы не вводить в заблуждение людей, которые не в курсе.

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Светлана

15:51:56 01-07-2025

Надеюсь, родители присядут подумать о своем поведении...

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Гость

15:53:47 01-07-2025

Ну что за звери?🤦🏼‍♂️

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Элен без ребят

17:36:25 01-07-2025

а сельский "папарацци" только снимал?

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Гость

18:10:44 01-07-2025

какие-то дикошарые нравы во власихе! кто там Участковый?! фамилия?!

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Кхм...

20:25:03 01-07-2025

Родители, видать, с отклонениями... Задержка психического развития точно.

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Гость

10:00:32 02-07-2025

Кхм... (20:25:03 01-07-2025) Родители, видать, с отклонениями... Задержка психического ра... таких много....

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Гость

10:22:17 02-07-2025

Гость (10:00:32 02-07-2025) таких много.......
так они сейчас и рожают.

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