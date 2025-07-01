В Барнауле "палками и монтажкой" избили подростка, заступившегося за девочку

По словам очевидцев, мальчика избивал сверстник со своими родителями

01 июля 2025, 15:00, ИА Амител

В барнаульском поселке Пригородный (Власиха) в понедельник вечером, 30 июня, подросток и его родители жестоко избили местного 16-летнего жителя, сообщает "Барнаул 22".

"Палками и монтажкой. Началось с того, что подросток оскорблял девочку, за что получил пощечину от другого парня. Тогда он пришел домой и, предположительно, сказал, что его избили. После этого он с родителями приехали к этому парню и избили его", - рассказали местные жители.

По их словам, пострадавшего увезли в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи (бывшая городская больница № 1).

"Живого места нет на ребенке: перелом руки, трещина в ребре, сотрясение мозга. На данный момент обидчики хотят все выставить так, что их сына прям избили и он даже идти не мог. Но есть свидетели, что это не так", - говорится в сообщении.

Комментарий ГУ МВД по Алтайскому краю



Сообщение по данному факту сотрудниками полиции зарегистрировано в день происшествия, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Подростку оказана медицинская помощь, не госпитализирован. Все участники инцидента установлены, обстоятельства выясняются.