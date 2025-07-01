В Барнауле "палками и монтажкой" избили подростка, заступившегося за девочку
По словам очевидцев, мальчика избивал сверстник со своими родителями
01 июля 2025, 15:00, ИА Амител
В барнаульском поселке Пригородный (Власиха) в понедельник вечером, 30 июня, подросток и его родители жестоко избили местного 16-летнего жителя, сообщает "Барнаул 22".
"Палками и монтажкой. Началось с того, что подросток оскорблял девочку, за что получил пощечину от другого парня. Тогда он пришел домой и, предположительно, сказал, что его избили. После этого он с родителями приехали к этому парню и избили его", - рассказали местные жители.
По их словам, пострадавшего увезли в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи (бывшая городская больница № 1).
"Живого места нет на ребенке: перелом руки, трещина в ребре, сотрясение мозга. На данный момент обидчики хотят все выставить так, что их сына прям избили и он даже идти не мог. Но есть свидетели, что это не так", - говорится в сообщении.
Комментарий ГУ МВД по Алтайскому краю
Сообщение по данному факту сотрудниками полиции зарегистрировано в день происшествия, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Подростку оказана медицинская помощь, не госпитализирован. Все участники инцидента установлены, обстоятельства выясняются.
15:39:36 01-07-2025
Да нет уже никакой городской больницы 1. Она давно уже краевая клиническая больница скорой медицинской помощи
17:24:20 01-07-2025
Гость (15:39:36 01-07-2025) Да нет уже никакой городской больницы 1. Она давно уже краев... И что в ней изменилось?
20:53:45 01-07-2025
Жора (17:24:20 01-07-2025) И что в ней изменилось?... Название минимум. Чтобы не вводить в заблуждение людей, которые не в курсе.
15:51:56 01-07-2025
Надеюсь, родители присядут подумать о своем поведении...
15:53:47 01-07-2025
Ну что за звери?🤦🏼♂️
17:36:25 01-07-2025
а сельский "папарацци" только снимал?
18:10:44 01-07-2025
какие-то дикошарые нравы во власихе! кто там Участковый?! фамилия?!
20:25:03 01-07-2025
Родители, видать, с отклонениями... Задержка психического развития точно.
10:00:32 02-07-2025
Кхм... (20:25:03 01-07-2025) Родители, видать, с отклонениями... Задержка психического ра... таких много....
10:22:17 02-07-2025
Гость (10:00:32 02-07-2025) таких много.......
так они сейчас и рожают.