Уголовное дело завели на жителя Заринска из-за трёх берёз
Ущерб, нанесённый его действиями, составил 33 тысячи рублей
28 мая 2023, 10:25, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Незаконную рубку трёх берёз раскрыли в Заринске. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
Деревья спилил местный житель 1951 года рождения. После этого он на тракторе перевёз их на территорию своего домовладения. Ущерб, нанесённый действиями горожанина, составил 33 тысячи рублей.
У мужчины изъяли спиленные деревья и бензопилу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных нахождений".
11:13:46 28-05-2023
быдло всегда живет по принципу "после нас хоть потоп", потому считают для себя возможным делать что угодно. надеюсь, накажут хорошенько, чтобы эти березки колом в горле встали!
11:42:41 28-05-2023
Бедолага . Вырубают и сжигают мил-ми кубов крайних нет. бесы.
09:21:30 29-05-2023
Ну это не 100 лямов слямзить, укатают мужика по полной.
09:40:27 29-05-2023
Мож это сухостой был, просто еще не упал на землю. А разрешено тока валежник собирать.