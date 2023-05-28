Уголовное дело завели на жителя Заринска из-за трёх берёз

Ущерб, нанесённый его действиями, составил 33 тысячи рублей

28 мая 2023, 10:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Незаконную рубку трёх берёз раскрыли в Заринске. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Деревья спилил местный житель 1951 года рождения. После этого он на тракторе перевёз их на территорию своего домовладения. Ущерб, нанесённый действиями горожанина, составил 33 тысячи рублей.

У мужчины изъяли спиленные деревья и бензопилу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных нахождений".