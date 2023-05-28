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Уголовное дело завели на жителя Заринска из-за трёх берёз

Ущерб, нанесённый его действиями, составил 33 тысячи рублей

28 мая 2023, 10:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Незаконную рубку трёх берёз раскрыли в Заринске. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Деревья спилил местный житель 1951 года рождения. После этого он на тракторе перевёз их на территорию своего домовладения. Ущерб, нанесённый действиями горожанина, составил 33 тысячи рублей.

У мужчины изъяли спиленные деревья и бензопилу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных нахождений".

Происшествия

Комментарии 4

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Элен без ребят

11:13:46 28-05-2023

быдло всегда живет по принципу "после нас хоть потоп", потому считают для себя возможным делать что угодно. надеюсь, накажут хорошенько, чтобы эти березки колом в горле встали!

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стас

11:42:41 28-05-2023

Бедолага . Вырубают и сжигают мил-ми кубов крайних нет. бесы.

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Гость

09:21:30 29-05-2023

Ну это не 100 лямов слямзить, укатают мужика по полной.

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Гость

09:40:27 29-05-2023

Мож это сухостой был, просто еще не упал на землю. А разрешено тока валежник собирать.

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