Уголовные дела о теракте возбудили после нападения в Дербенте и Махачкале
В МВД Дагестана подтвердили ликвидацию двух террористов
23 июня 2024, 23:59, ИА Амител
Следственный комитет / Фото: amic.ru
По фактам нападения в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в Telegram-канале.
"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты", – заявили в ведомстве.
Тем временем в МВД Дагестана подтвердили ликвидацию двух террористов.
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