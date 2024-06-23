Уголовные дела о теракте возбудили после нападения в Дербенте и Махачкале

В МВД Дагестана подтвердили ликвидацию двух террористов

23 июня 2024, 23:59, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

По фактам нападения в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в Telegram-канале.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты", – заявили в ведомстве.

Тем временем в МВД Дагестана подтвердили ликвидацию двух террористов.