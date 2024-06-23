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Уголовные дела о теракте возбудили после нападения в Дербенте и Махачкале

В МВД Дагестана подтвердили ликвидацию двух террористов

23 июня 2024, 23:59, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

По фактам нападения в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в Telegram-канале.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты", – заявили в ведомстве.

Тем временем в МВД Дагестана подтвердили ликвидацию двух террористов.

Происшествия Теракт

Комментарии 1

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Гость

00:16:47 24-06-2024

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