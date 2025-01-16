Угрожал ножом. Полиция начала проверку из-за "опасного" школьника в Барнауле

По словам родителя одного из учеников, подросток подставил холодное оружие к животу девочки, а остальных "терроризирует" в голосовых сообщениях

16 января 2025, 13:00, ИА Амител

Складной нож в руке / Фото: amic.ru

Полиция начала проверку после сообщений о школьнике, который угрожал ножом ученице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как пишет GO_Barnaul, инцидент якобы произошел в школе № 126. По словам женщины, "проблемный" подросток учится в девятом классе и держит в страхе остальных детей. Он запугивает их в голосовых сообщениях и даже "подставил нож" к животу ребенка.

"Родители писали в ПДН. Получается, что, отправляя наших детей в школу, они абсолютно не защищены, а, наоборот находятся в опасности", – заявила подписчица канала.

В полиции сообщили, что по данному факту назначена проверка. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выехали в учебное заведение для выяснения всех обстоятельств инцидента. По результатам будет принято процессуальное решение.