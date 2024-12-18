Школьника, планировавшего устроить теракт в Тюмени, сдала мама его друга

Дети хотели поджечь релейный шкаф, но испугались прохожего

18 декабря 2024, 17:40, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В отношении 14-летнего школьника из Тюмени возбудили дело за покушение на теракт. Как сообщает Baza, подростка сдала мать его 13-летнего друга, с которым он планировал поджечь релейный шкаф, – в конечном счете дети испугались и убежали.

По информации канала, в конце ноября восьмиклассник предложил своему другу, семикласснику, поджечь релейный шкаф. Задание мальчику дал неизвестный в мессенджере.

По версии следствия, школьники купили "Уайт спирит", взяли железный лом и 30 ноября отправились к релейному шкафу на 2145-м километре станции Войновка в Ленинском районе Тюмени. По пути они увидели незнакомца, испугались и сбежали.

Мама 13-летнего ребенка узнала об этом и сразу отправилась в полицию. Она обвинила его друга в попытках подбить сына на преступление. Следователи начали проверку и накануне возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего школьника. Его задержали и допросили. Сейчас подростку планируют избрать меру пресечения.