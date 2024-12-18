НОВОСТИПроисшествия

Школьника, планировавшего устроить теракт в Тюмени, сдала мама его друга

Дети хотели поджечь релейный шкаф, но испугались прохожего

18 декабря 2024, 17:40, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В отношении 14-летнего школьника из Тюмени возбудили дело за покушение на теракт. Как сообщает Baza, подростка сдала мать его 13-летнего друга, с которым он планировал поджечь релейный шкаф, – в конечном счете дети испугались и убежали.

По информации канала, в конце ноября восьмиклассник предложил своему другу, семикласснику, поджечь релейный шкаф. Задание мальчику дал неизвестный в мессенджере.

По версии следствия, школьники купили "Уайт спирит", взяли железный лом и 30 ноября отправились к релейному шкафу на 2145-м километре станции Войновка в Ленинском районе Тюмени. По пути они увидели незнакомца, испугались и сбежали.

Мама 13-летнего ребенка узнала об этом и сразу отправилась в полицию. Она обвинила его друга в попытках подбить сына на преступление. Следователи начали проверку и накануне возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего школьника. Его задержали и допросили. Сейчас подростку планируют избрать меру пресечения.

Происшествия

Комментарии 8

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Гость

17:57:48 18-12-2024

Мальчуган - зомби, что ли? Или на мзду позарился за поджог релейного шкафа?

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Гость

18:59:05 18-12-2024

Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг – а так…
Если сразу не разберёшь,
Плох он или хорош...

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ну

20:59:16 18-12-2024

У нас в посёлке баба расклеила плакаты за мзду, говорят ей 60 тысяч пообещали. У нее зарплата больше была. 47 лет глупой бабе.
А тут щенок без мозглый

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Гость

23:51:49 18-12-2024

ну (20:59:16 18-12-2024) У нас в посёлке баба расклеила плакаты за мзду, говорят ей 6... Что это за поселок такой где зарплата больше 60000.

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User

01:53:43 19-12-2024

Обычная история про школьников и их жажду лёгких денег. Сейчас примеров нет людей которые чего-то добиваются своим трудом. Кругом успешные, блогеры, поднимающиеся люди но все их слова не чего не стоят.

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Гость

08:04:04 19-12-2024

Наше будущее

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Гость

08:13:41 19-12-2024

Интересно, в школах проводят беседы с учащимися об опасности терроризма и последствиях.

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Дюша

08:59:03 19-12-2024

Пипец...Давайте правильно использовать слова...Это НЕ ТЕРРОРИЗМ!!! Это диверсия. Вывод из строя инфраструктуры и живой силы противника. Терроризм - это когда убежденные типа брата В.И. Ленина на царя покушались, взрывали губернаторов, министров, полицейских чинов.

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