Школьника, планировавшего устроить теракт в Тюмени, сдала мама его друга
Дети хотели поджечь релейный шкаф, но испугались прохожего
18 декабря 2024, 17:40, ИА Амител
В отношении 14-летнего школьника из Тюмени возбудили дело за покушение на теракт. Как сообщает Baza, подростка сдала мать его 13-летнего друга, с которым он планировал поджечь релейный шкаф, – в конечном счете дети испугались и убежали.
По информации канала, в конце ноября восьмиклассник предложил своему другу, семикласснику, поджечь релейный шкаф. Задание мальчику дал неизвестный в мессенджере.
По версии следствия, школьники купили "Уайт спирит", взяли железный лом и 30 ноября отправились к релейному шкафу на 2145-м километре станции Войновка в Ленинском районе Тюмени. По пути они увидели незнакомца, испугались и сбежали.
Мама 13-летнего ребенка узнала об этом и сразу отправилась в полицию. Она обвинила его друга в попытках подбить сына на преступление. Следователи начали проверку и накануне возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего школьника. Его задержали и допросили. Сейчас подростку планируют избрать меру пресечения.
17:57:48 18-12-2024
Мальчуган - зомби, что ли? Или на мзду позарился за поджог релейного шкафа?
18:59:05 18-12-2024
Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг – а так…
Если сразу не разберёшь,
Плох он или хорош...
20:59:16 18-12-2024
У нас в посёлке баба расклеила плакаты за мзду, говорят ей 60 тысяч пообещали. У нее зарплата больше была. 47 лет глупой бабе.
А тут щенок без мозглый
23:51:49 18-12-2024
ну (20:59:16 18-12-2024) У нас в посёлке баба расклеила плакаты за мзду, говорят ей 6... Что это за поселок такой где зарплата больше 60000.
01:53:43 19-12-2024
Обычная история про школьников и их жажду лёгких денег. Сейчас примеров нет людей которые чего-то добиваются своим трудом. Кругом успешные, блогеры, поднимающиеся люди но все их слова не чего не стоят.
08:04:04 19-12-2024
Наше будущее
08:13:41 19-12-2024
Интересно, в школах проводят беседы с учащимися об опасности терроризма и последствиях.
08:59:03 19-12-2024
Пипец...Давайте правильно использовать слова...Это НЕ ТЕРРОРИЗМ!!! Это диверсия. Вывод из строя инфраструктуры и живой силы противника. Терроризм - это когда убежденные типа брата В.И. Ленина на царя покушались, взрывали губернаторов, министров, полицейских чинов.