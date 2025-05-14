Угрожал убийством. Прима алтайского театра Гальцева рассказала о ЧП с ее детьми в автобусе

Сотрудники общественного транспорта матом и угрозами выгнали ее детей из салона из-за ошибки с оплатой

14 мая 2025, 12:55, ИА Амител

Виктория Гальцева / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Прокуратура Алтайского края проводит проверку заявления ведущей актрисы Алтайского музыкального театра Виктории Гальцевой. Как сообщает "КП-Барнаул", 4 мая ее детей высадили из автобуса № 20 из-за якобы непрошедшей оплаты, а водитель угрожал им убийством.

По словам актрисы, после встречи "Поезда Победы" на барнаульском вокзале ее дети, Соня и Сережа, сели в автобус и поехали к бабушке в поселок Силикатный.

"Я проверила их банковские карты, на всякий случай перевела еще немного денег, перекрестила и пошла домой. Однако через некоторое время их высаживают – терминал в автобусе выдал сообщение о каком-то загадочном "стоп-листе". Многим знакома эта ситуация. Кондуктор "наезжает" на подростков: "Звоните маме, пусть переводит деньги мне на телефон или давайте наличку! Нет? Выходите, или автобус дальше не пойдет", – рассказала Гальцева.

Актриса отметила, что сама нередко сталкивалась с ситуацией, когда кондукторы автобусов кричат на детей. Часто в таких ситуациях несовершеннолетним пассажирам помогают окружающие. Однако Сережа, будучи уверенным, что на карте есть деньги, заявил, что сотрудники не имеют права выгонять их из общественного транспорта. Тогда к ситуации подключился водитель.

"Бросает руль, выходит из кабины, обходит автобус, заходит через переднюю дверь и выдает череду таких страшных матерков, что присела половина пассажиров: "Я сейчас завезу вас в лес, там мои "кореша" из вас котлету сделают!" – пересказала ситуацию Гальцева.

По словам матери, после этих угроз дети выскочили из автобуса в незнакомом месте Павловского тракта. Они пытались записать конфликт на видео, однако водитель хотел выбить телефон из рук. При этом позднее деньги за проезд все же списали. Добраться несовершеннолетним до бабушки помогла незнакомая женщина, которая дала детям 100 рублей.

"Казалось бы, слава Богу, все хорошо! Но сердце говорит: нет, не хорошо! Спать не могу, думать ни о чем не могу, потому что этот водитель (как же мне хочется взглянуть в его глаза!) продолжает возить наших детей. И кто знает, что ему еще придет в голову и что он еще скажет беззащитному ребенку, севшему и оплатившему проезд в этом автобусе?!" – заключила артистка.

Сейчас заявление об инциденте передано в прокуратуру. Ответ на него поступит в течение 30 дней. Кроме того, Виктория и ее супруг Влад сообщили о происшествии уполномоченному по правам ребенка в регионе.