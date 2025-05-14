Угрожал убийством. Прима алтайского театра Гальцева рассказала о ЧП с ее детьми в автобусе
Сотрудники общественного транспорта матом и угрозами выгнали ее детей из салона из-за ошибки с оплатой
14 мая 2025, 12:55, ИА Амител
Прокуратура Алтайского края проводит проверку заявления ведущей актрисы Алтайского музыкального театра Виктории Гальцевой. Как сообщает "КП-Барнаул", 4 мая ее детей высадили из автобуса № 20 из-за якобы непрошедшей оплаты, а водитель угрожал им убийством.
По словам актрисы, после встречи "Поезда Победы" на барнаульском вокзале ее дети, Соня и Сережа, сели в автобус и поехали к бабушке в поселок Силикатный.
"Я проверила их банковские карты, на всякий случай перевела еще немного денег, перекрестила и пошла домой. Однако через некоторое время их высаживают – терминал в автобусе выдал сообщение о каком-то загадочном "стоп-листе". Многим знакома эта ситуация. Кондуктор "наезжает" на подростков: "Звоните маме, пусть переводит деньги мне на телефон или давайте наличку! Нет? Выходите, или автобус дальше не пойдет", – рассказала Гальцева.
Актриса отметила, что сама нередко сталкивалась с ситуацией, когда кондукторы автобусов кричат на детей. Часто в таких ситуациях несовершеннолетним пассажирам помогают окружающие. Однако Сережа, будучи уверенным, что на карте есть деньги, заявил, что сотрудники не имеют права выгонять их из общественного транспорта. Тогда к ситуации подключился водитель.
"Бросает руль, выходит из кабины, обходит автобус, заходит через переднюю дверь и выдает череду таких страшных матерков, что присела половина пассажиров: "Я сейчас завезу вас в лес, там мои "кореша" из вас котлету сделают!" – пересказала ситуацию Гальцева.
По словам матери, после этих угроз дети выскочили из автобуса в незнакомом месте Павловского тракта. Они пытались записать конфликт на видео, однако водитель хотел выбить телефон из рук. При этом позднее деньги за проезд все же списали. Добраться несовершеннолетним до бабушки помогла незнакомая женщина, которая дала детям 100 рублей.
"Казалось бы, слава Богу, все хорошо! Но сердце говорит: нет, не хорошо! Спать не могу, думать ни о чем не могу, потому что этот водитель (как же мне хочется взглянуть в его глаза!) продолжает возить наших детей. И кто знает, что ему еще придет в голову и что он еще скажет беззащитному ребенку, севшему и оплатившему проезд в этом автобусе?!" – заключила артистка.
Сейчас заявление об инциденте передано в прокуратуру. Ответ на него поступит в течение 30 дней. Кроме того, Виктория и ее супруг Влад сообщили о происшествии уполномоченному по правам ребенка в регионе.
13:19:28 14-05-2025
Мне вот интересно, водил по степени дебильности на работу принимают? С реди них вообще есть нормальные? Реально-образование 7 классов и 7 лет отсидки.
13:32:19 14-05-2025
Гость (13:19:28 14-05-2025) Мне вот интересно, водил по степени дебильности на работу пр... среди них есть даже с высшим образованием ,так что подождем расследования ,и да ,не суди пока ничего не знаешь
16:15:01 14-05-2025
Гость (13:19:28 14-05-2025) Мне вот интересно, водил по степени дебильности на работу пр... НАКАЗАТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА. ЖЁСТКО. Тогда водители станут вести себя адекватно и не нарушать закон. Перевозчик позаботится. А так несовершеннолетних водитель высадил даже не на остановке(!!!), хотя вообще не имеет права их выдворять из автобуса, Госдума приняла закон. Хотя начала скандал кондуктор, её уволить в первую очередь без права на работу с людьми. Тем более, что деньги с карты СПИСАЛИ! То есть оплата прошла, деньги взяли, детей выкинули в незнакомом месте и нанесли психологическую травму. А был ли какой-то "стоп-лист"? Может, у кондуктора давно такой мошеннический опыт: снять деньги с карты, потом заставить несовершеннолетних звонить родным и получить перевод на личный счёт? Надо проверить её карту, посмотреть, что за переводы, эквивалентные стоимости билетов.
13:21:06 14-05-2025
Многие знают, что в автобусе не любят карты. Дайте ребенку 100 рублей.
14:08:50 14-05-2025
Гость (13:21:06 14-05-2025) Многие знают, что в автобусе не любят карты. Дайте ребенку 1... Если есть законная возможность оплатить проезд картой, почему мы должны расплачиваться наличкой? И потом, даже если "вылез" стоп-лист, кто давал право выражаться матом, угрожать и выгонять несовершеннолетних из транспорта?
15:47:09 14-05-2025
Гость (13:21:06 14-05-2025) Многие знают, что в автобусе не любят карты. Дайте ребенку 1...
Это нам надо, имея законные права, подстраиваться под всякое хамло самоуправское, я правильно понял?
13:21:08 14-05-2025
Ооо помню эти стоп листы первый год после того как внедрили эту системы оплаты постоянно так было когда пользовался ОТ
13:27:58 14-05-2025
У этой балеринв у телефон везде связь ? Тоже самое у сканера автобусника.
Про убийства переиграла арти,точка конечно
13:29:42 14-05-2025
пока не верю ни ей ни перевозчику
13:35:00 14-05-2025
Расчёты были раньше только налом и не было проблем. И сотрудники не виноваты, что платёж им не проходит, и дети. Но в любой ситуации человек должен оставаться человеком, и явно не так как эти.
13:57:38 14-05-2025
"""на всякий случай перевела еще немного денег, ПЕРЕКРЕСТИЛА и пошла домой.""" - вот же ошибка!!!
Надо было ДАТЬ НАЛИКА!!! Детки тоже конфетки, начали права качать, наивные колобки. Забыли, что живут не в карамельном королевстве? Придавить борзого щенка - это традиционное занятие водил автобусов, они в этом профи.
14:11:36 14-05-2025
Может быть, после инцидента с детьми Гальцевой обратят внимание на "культуры" общения кондукторов и водителей ОТ?
14:25:10 14-05-2025
Гость (14:11:36 14-05-2025) Может быть, после инцидента с детьми Гальцевой обратят внима...
скорее нет.
у Франка дети взрослые,Бастрыкин далеко.
14:33:07 14-05-2025
Гость (14:11:36 14-05-2025) Может быть, после инцидента с детьми Гальцевой обратят внима... Читай внимательно: ""Я сейчас завезу вас в лес, там мои "кореша" из вас котлету сделают!"".
Проблема не в водителях, а в корешах в лесу.
16:20:16 14-05-2025
Мамаша отпускает детей без копейки в кармане х знает куда и знает что полным полно случаев с несписанием с карт. Позор. А второе это позор тем взрослым кто ехал рядом и не мог за детишек заплатить 50 рублей. Жлобство задавило. Позор
А про водилу молчу но тут элементарно стресс, недосып 2 суток тид тип мог быть - и про это тоже всем известно
Короче орштрафовать мамашу и проверить инспекции по несовершеннолетним как она исполняет обязанности по опеке над детьми
16:34:05 14-05-2025
Гость (16:20:16 14-05-2025) Мамаша отпускает детей без копейки в кармане х знает куда и ...А про водилу молчу но тут элементарно стресс, недосып 2 суток тид тип мог быть - и про это тоже всем известно То есть перевозчик выпускает на линию работника, физическое состояние которого не позволяет управлять транспортным средством, тем более перевозить людей? И как часто это у вас практикуется? Судя по вашему комментарию, вы работаете на том же маршруте,.
16:51:44 14-05-2025
Кто то , кроме балерининых детей слышал как водила угрожал убийством?
Артисточка переиграла походу
18:08:26 14-05-2025
Не верю ... (16:51:44 14-05-2025) Кто то , кроме балерининых детей слышал как водила угрожал у... Не верю, что мать не найдет свидетелей. Если пассажиры были в автобусе, их личности установят. Так что не переживайте за Заслуженную артистку Российской Федерации. Между прочим, звание присваивается Президентом РФ.
00:08:31 15-05-2025
Да там вообще страшно заходить в автобусы,постоянно грубят.нужно что то решать
08:27:17 15-05-2025
- "Я сейчас завезу вас в лес, там мои "кореша" из вас котлету сделают!" – пересказала ситуацию Гальцева." ------ Ничего материального, это особый дух России.
09:38:15 15-05-2025
еще одна яжемамка,детям сколько лет?на тел. снимать пытались? пассажиры виноваты,что за них никто не заплатил? а перевозчик виноват,что не хочет возить бесплатно? у водителя жесткий график,а ему приходится разборки с зайцами вести. там больше ни у кого проблем не возникло с оплатой,кроме звездных отпрысков? вот удивительно то...
10:21:32 15-05-2025
не хватает автобусов и водителей, а дальше с таким отношением вообще будете кататься на такси.
Детей не имеют права высаживать по закону. А что делать перевозчику? Раз государство такое "доброе" за чужой счет, то может быть оно начнет компенсировать бесплатный проезд детей, не перекладывать на плечи других эту проблему?
14:30:39 30-05-2025
Гость (10:21:32 15-05-2025) не хватает автобусов и водителей, а дальше с таким отношение... Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе. Нефиг тогда вообще браться за перевозки, если у них не хватает автобусов и водителей - глядишь при отсутствии общественного транспорта на линии народ терпеть не будет и у муниципалитета деньги сразу найдутся, а вот такие водители и кондукторы - это быдло быдляцкое, бездушное.