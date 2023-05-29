В главной роли снялся Владимир Яглыч

29 мая 2023, 15:50, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqJ3JzdZ

Кадр из фильма "Ухожу красиво" / Фото: "Ростелеком"

20 июня эксклюзивно в видеосервисе Wink* состоится премьера комедийного экшн-сериала "Ухожу красиво" c Владимиром Яглычем в главной роли. Сериал пополнит линейку Wink Originals*.

Кто снимал и кто снимался?

Режиссёром проекта стал лауреат премии "Золотой Орёл" Михаил Поляков, создатель "О чём говорят мужчины. Простые удовольствия", "Секреты семейной жизни", "Время жить, время умирать".

В 10-серийной истории снялись: Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Фёдор Лавров и другие.

О чём сериал?

По словам директора видеосервиса Wink и одного из продюсеров сериала Антона Володькина, это не просто очередная полицейская комедия. Сериал получился динамичным и ярким, огненным в буквальном смысле слова. В нём поднимают важные социальные темы, вечные проблемы семьи и связи поколений, но рассказано об этом легко и с юмором.

"Вообще у сериала очень образный и живой язык – многие фразы из него обязательно станут мемами. Бывает, что проект долго не может найти себе имя. Наш сериал тоже его искал и нашёл самое крутое название, связанное с хитом группы “Звери”. Но пусть красиво уходит только плохое настроение, а зрители – остаются, чтобы посмотреть наш проект и поднять себе настроение", – говорит Антон Володькин.

По сюжету, с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч) произошла странная метаморфоза: узнав, что жить ему осталось недолго, он решает из опера превратиться в супергероя. Чтобы не уходить из жизни бесславно, Фадеев к удивлению окружающих преображается и начинает брать самые сложные дела, совершенно не заботясь о своей безопасности. Борис уверен, что так сможет уйти красиво. Вот только как бы он ни старался, раз за разом он остаётся в живых.

Кадр из фильма / Фото: "Ростелеком"

Сериал "Ухожу красиво" показали на 45-м Московском международном кинофестивале в программе "Первая серия", где он получил высокие оценки кинокритиков.

Трейлер смотрите по ссылке.

*Wink ("Винк") – видеосервис "Ростелеком"; Wink Originals ("Винк Орижиналс")

Возрастное ограничение 18+

ПАО "Ростелеком"

Фото: "Ростелеком"

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