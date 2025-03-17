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Россия и США обсуждают потенциальные договоренности по Черному морю

Тема прекращения огня на Украине является сложной и многогранной

17 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Флаг США / Фото: unsplash.com / Aaron Burden
Флаг США / Фото: unsplash.com / Aaron Burden

В переговорном процессе между РФ и США обсуждаются вопросы, связанные с Черным морем и его акваторией. Как сообщает "КП", об этом заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

"Доступ к портам – потенциальная договоренность о Черном море. Столько элементов для утверждения прекращения огня", – сказал представитель американского президента.

Уиткофф также добавил, что тема прекращения огня на Украине является сложной и многогранной. В ней имеется много моментов, которые необходимо учитывать при переговорах. В частности, речь идет о русскоговорящих на Украине, атомных станциях и прочем.

США Россия Политика

Комментарии 3

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Гость

09:24:45 17-03-2025

Наступит ли время повторно пообсуждать тему по Карибскому морю или Мексиканскому заливу?

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гость

09:50:02 17-03-2025

а кто сейчас мешает ходить по черному морю?

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Гость

12:12:07 17-03-2025

Много вопросов

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