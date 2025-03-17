Россия и США обсуждают потенциальные договоренности по Черному морю
Тема прекращения огня на Украине является сложной и многогранной
17 марта 2025, 09:00, ИА Амител
В переговорном процессе между РФ и США обсуждаются вопросы, связанные с Черным морем и его акваторией. Как сообщает "КП", об этом заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.
"Доступ к портам – потенциальная договоренность о Черном море. Столько элементов для утверждения прекращения огня", – сказал представитель американского президента.
Уиткофф также добавил, что тема прекращения огня на Украине является сложной и многогранной. В ней имеется много моментов, которые необходимо учитывать при переговорах. В частности, речь идет о русскоговорящих на Украине, атомных станциях и прочем.
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