Украденных в Алтайском крае лошадей нашли
С похитителями разбираются полицейские
24 января 2024, 13:31, ИА Амител
Лошади / Источник фото: unsplash.com
В Алтайском крае завершились поиски табуна лошадей, которых украли неизвестные в Романовском районе. Об этом хозяйка животных сообщила в местном чате.
"Лошадей нашли, они в отстойнике под Камнем-на-Оби", – написала сельчанка, отметив, что конокрадами сейчас занимаются полицейские.
О похищении табуна стало известно утром 24 января. Со слов женщины, всего было украдено около 100 коней.
14:37:18 24-01-2024
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