Украденных в Алтайском крае лошадей нашли

С похитителями разбираются полицейские

24 января 2024, 13:31, ИА Амител

Лошади / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае завершились поиски табуна лошадей, которых украли неизвестные в Романовском районе. Об этом хозяйка животных сообщила в местном чате.

"Лошадей нашли, они в отстойнике под Камнем-на-Оби", – написала сельчанка, отметив, что конокрадами сейчас занимаются полицейские.

О похищении табуна стало известно утром 24 января. Со слов женщины, всего было украдено около 100 коней.