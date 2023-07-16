Украина будет терять 500 млн долларов ежемесячно при разрыве зерновой сделки

С августа 2022 года по нынешний июнь Киев экспортировал 50,6 млн тонн зерна на 9,9 млрд долларов. Основная часть пришлась на порты – 78%, а в последние месяцы – свыше 80%

16 июля 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В случае разрыва зерновой сделки Украина лишится примерно 500 млн долларов прибыли в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты по открытым источникам.

Так, с августа прошлого года по нынешний июнь Киев экспортировал 50,6 млн тонн зерна на 9,9 млрд долларов. Основная часть пришлась на порты – 78%, а в последние месяцы – свыше 80%. На Черноморскую инициативу пришлось 55,5%, или 28,1 млн тонн, а остальной экспорт мог идти через дунайские порты.

В результате экспорт зерна через порты составил 7,7 млрд долларов, из которых 5,5 млрд – через Черное море. Таким образом, если зерновую сделку не продлят, Украина будет терять до 500 миллионов долларов в месяц.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва может приостановить свое участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все данные ей обещания в рамках договоренностей. По словам президента, Россию больше не устраивает вариант, при котором договоренности продлевают, а уже после "выполняют" обязательства перед РФ.