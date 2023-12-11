По словам Джеймса Вэнса, у ВСУ нет шансов выстоять против российской армии

11 декабря 2023, 08:45, ИА Амител

Кадр: CNN

Украина функционально уничтожена как страна, заявил американский сенатор-республиканец Джеймс Вэнс в эфире передачи State of the Union на CNN.

"Украина функционально уничтожена как страна. Средний возраст украинского солдата сейчас 43 года, что трагично. Если все это продлится еще немного, средний возраст будет только расти – это будет фиаско. Это просто трагедия", – заявил он.

Политик также отметил, что "в интересах Америки признать тот факт, что Украине придется уступить часть территории русским, и нам нужно завершить военные действия".

По его словам, утверждение о том, что "Украина отбросит Россию к границам 1991 года", нелепо, и в это никто не верил.

Он признался, что выступает против дополнительных трат на Украину, поскольку у ВСУ все равно нет шансов против российской армии.