Украина не сможет вернуть Крым, заявил американский сенатор

По мнению Рэнда Пола, Киеву нужно задуматься о переговорах с Москвой

01 декабря 2023, 08:45, ИА Амител

Крым / Фото: unsplash.com

Сенатор США, республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что не "видит возможности" для Украины вернуть Крым. Об этом он сообщил в интервью, которое вышло на YouTube-канале Daniel Davis Deep Dive, пишет ТАСС.

Также политик в ходе беседы отметил, что ситуация на поле боевых действий указывает на то, что Киеву следует задуматься о переговорах с Москвой. Пол сослался на слова главкома ВСУ Валерия Залужного, который ранее говорил, что конфликт зашел в тупик.

"Нам указывают на то, что мы пришли к точке, из которой могли бы начать переговоры, по сути, мы были [в этом же положении] около года назад. Десятки тысяч человек погибли, а мы просто вернулись в ту же точку", – отметил он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым.