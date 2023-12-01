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Украина не сможет вернуть Крым, заявил американский сенатор

По мнению Рэнда Пола, Киеву нужно задуматься о переговорах с Москвой

01 декабря 2023, 08:45, ИА Амител

Крым / Фото: unsplash.com
Крым / Фото: unsplash.com

Сенатор США, республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что не "видит возможности" для Украины вернуть Крым. Об этом он сообщил в интервью, которое вышло на YouTube-канале Daniel Davis Deep Dive, пишет ТАСС.

Также политик в ходе беседы отметил, что ситуация на поле боевых действий указывает на то, что Киеву следует задуматься о переговорах с Москвой. Пол сослался на слова главкома ВСУ Валерия Залужного, который ранее говорил, что конфликт зашел в тупик.

"Нам указывают на то, что мы пришли к точке, из которой могли бы начать переговоры, по сути, мы были [в этом же положении] около года назад. Десятки тысяч человек погибли, а мы просто вернулись в ту же точку", – отметил он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым.

СВО США Политика украина

Комментарии 11

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Гость

09:20:56 01-12-2023

А что сейчас скажет главный дипломат ЕС жопез баррель?

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Гость

09:28:44 01-12-2023

вот что значит не своё. сколь народу укокошили.

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Гость

09:28:45 01-12-2023

Долго же он думал..."ну и тупые" (с)

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Гость

09:50:47 01-12-2023

"не своё" ...По указу от 1954-го года государственного деятеля в вышиванке,Первого Секретаря ЦК КПСС,Председателя Совета Министров СССР Хрущёва Н.С. полуостров Крым перешёл от РСФСР к УССР.Слава КПСС !?!?

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Гость

10:06:11 01-12-2023

Гость (09:50:47 01-12-2023) "не своё" ...По указу от 1954-го года государственного деяте... Вроде как мода прошла славить КПСС и решения партии и правительства того времени.

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Гость

10:39:24 01-12-2023

......поясняю для ...... американцам не своё !!! что не ясно ?

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Гость

11:10:46 01-12-2023

Из рассказа стало понятно что остальные 99 сенаторов думают по другому ?

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Гость

12:17:46 01-12-2023

Гость (11:10:46 01-12-2023) Из рассказа стало понятно что остальные 99 сенаторов думают ... Так-то им на руку эта война между Россией и Украиной. Под это дело можно санкции на Россию накладывать, тратить больше денег на военную промышленность (и народ спокойнее к этому отнесется) Да и популяция славян уменьшается. Америка всеми силами будет продлевать эту войну.

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Гость

12:28:17 01-12-2023

Гость (12:17:46 01-12-2023) Так-то им на руку эта война между Россией и Украиной. Под эт... Симоняна слушал ?

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Гость

11:33:05 01-12-2023

Пора заканчивать эту бодягу.На Украине что то перещелкнуло и руклводство незалежной гробит своих (с подачи чокнутого сатаны Байдена).Если даже потом кокнут Зеленского со своей бригадой (что мало вероятно - его спасут америкосы) то это не заменит погибших ни за грош украинский люд - это ужас каждый день столько 200 ых всу.

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Гость

12:18:48 01-12-2023

Десятки тысяч человек погибли, а мы просто вернулись в ту же точку -- обидно

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