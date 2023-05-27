Украина попросила у Германии крылатые ракеты дальностью действия до 500 км
По данным СМИ, информацию подтвердили в Минобороны ФРГ
27 мая 2023, 14:30, ИА Амител
Киев запросил у Берлина поставить крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 километров, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
По его данным, Минобороны ФРГ подтвердило, что "в последние дни" от Украины поступил такой запрос. При этом о каком количестве единиц этого вида оружия идёт речь, не уточняется.
Источники газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung также сообщили, что 14 мая во время визита в Берлин президент Украины Владимир Зеленский обсуждал этот вопрос с канцлером Олафом Шольцем. По их информации, Киев хотел бы "срочно получить" эти ракеты.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Запад передаст Украине ядерное оружие, то России придётся наносить превентивный удар.
14:51:24 27-05-2023
надо востановить ракетные шахты на чукотке !
20:49:49 27-05-2023
гость (14:51:24 27-05-2023) надо востановить ракетные шахты на чукотке !... Надо увеличить прокачку газа через уркаину в германию. Вдруг им газа на производство ракет не хватит? Мы же не хотим показать себя ненадежными партнерами...
17:43:18 27-05-2023
А немцы то наверное не знают что Путин делает демилиторизацию Украины? Пусть им скажет. Он по немецки раньше умел говорить, когда дэюдоистом был.
06:43:38 28-05-2023
Путин говорил о смене розы ветров: ветер может смениться и подуть на запад.Но пока что до сих пор запад,в том числе Германия, снабжает противника военным вооружением,которое убивает русских.
12:35:07 28-05-2023
Надо использовать последние разработки нашего ВПК и Роскосмоса -противоракетные батуты!