Украина попросила у Германии крылатые ракеты дальностью действия до 500 км

По данным СМИ, информацию подтвердили в Минобороны ФРГ

27 мая 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Киев запросил у Берлина поставить крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 километров, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По его данным, Минобороны ФРГ подтвердило, что "в последние дни" от Украины поступил такой запрос. При этом о каком количестве единиц этого вида оружия идёт речь, не уточняется.

Источники газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung также сообщили, что 14 мая во время визита в Берлин президент Украины Владимир Зеленский обсуждал этот вопрос с канцлером Олафом Шольцем. По их информации, Киев хотел бы "срочно получить" эти ракеты.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Запад передаст Украине ядерное оружие, то России придётся наносить превентивный удар.