Медведев: если Украине поставят ядерное оружие, Россия нанесет превентивный удар
"Англосаксы" не до конца это осознают и считают, что до этого может не дойти, отметил он
26 мая 2023, 14:30, ИА Амител
Если Запад передаст Украине ядерное оружие, то России придётся наносить превентивный удар. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
Бывший президент не исключил, что в текущей ситуации Киеву и "самолёты дадут", и, более того, ядерное оружие.
"Но тогда это будет означать, что будет прилёт к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдёт до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар", – заявил Медведев.
Он считает, что "англосаксы" не до конца это осознают и считают, что до этого может не дойти. Зампред Совбеза добавил, что "дойдёт", но при определённых условиях.
14:39:46 26-05-2023
И этот человек занимает высокую должность...
14:46:54 26-05-2023
метит в президенты ! а нужен ли такой президент РОССИИ ? который хочет взорвать планету!
14:51:38 26-05-2023
Англосаксам есть дело до Украины и России? А то так заявляют, что не до конца осознают. Да плевать они хотели. Есть цель у них они к не идут. Или не идут.
15:21:03 26-05-2023
Кто ему даст нанести удар? Закусывать не пробовал ?
15:39:39 26-05-2023
Ну так то он прав, если хохлам дадут такое оружие, то выбора реально не останется у России
18:37:19 26-05-2023
Димон опять активизировался, давно его было не слышно.
18:39:20 26-05-2023
Ничего вы не сделаете, как всегда озабоченность выразите в твиттере (в случае не Димона в тегеге) и все.
18:58:45 26-05-2023
цугцванг
09:58:43 27-05-2023
Медведев вообще то Грузию за неделю победил, без всяких СВО, не то что нынешний ..., второй год чудит!
16:15:22 27-05-2023
Насколько мне помнится, Медведев был на Олимпиаде в Японии, а все решения принимал Путин, будучи премьером РФ.Наверняка он советовался с Медведевым, но по Конституции РФ если Президент куда-то уезжает в отпуск, болен, то его обязанности выполняет премьер.
12:28:19 27-05-2023
И он был президентом 4 года.... Это жесть...
17:47:05 27-05-2023
???