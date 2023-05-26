Медведев: если Украине поставят ядерное оружие, Россия нанесет превентивный удар

"Англосаксы" не до конца это осознают и считают, что до этого может не дойти, отметил он

26 мая 2023, 14:30, ИА Амител

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Если Запад передаст Украине ядерное оружие, то России придётся наносить превентивный удар. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Бывший президент не исключил, что в текущей ситуации Киеву и "самолёты дадут", и, более того, ядерное оружие.

"Но тогда это будет означать, что будет прилёт к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдёт до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар", – заявил Медведев.

Он считает, что "англосаксы" не до конца это осознают и считают, что до этого может не дойти. Зампред Совбеза добавил, что "дойдёт", но при определённых условиях.