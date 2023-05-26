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Медведев: если Украине поставят ядерное оружие, Россия нанесет превентивный удар

"Англосаксы" не до конца это осознают и считают, что до этого может не дойти, отметил он

26 мая 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Если Запад передаст Украине ядерное оружие, то России придётся наносить превентивный удар. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Бывший президент не исключил, что в текущей ситуации Киеву и "самолёты дадут", и, более того, ядерное оружие. 

"Но тогда это будет означать, что будет прилёт к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдёт до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар", – заявил Медведев. 

Он считает, что "англосаксы" не до конца это осознают и считают, что до этого может не дойти. Зампред Совбеза добавил, что "дойдёт", но при определённых условиях. 

Дмитрий Медведев СВО украина

Комментарии 12

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Гость

14:39:46 26-05-2023

И этот человек занимает высокую должность...

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гость

14:46:54 26-05-2023

метит в президенты ! а нужен ли такой президент РОССИИ ? который хочет взорвать планету!

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Гость

14:51:38 26-05-2023

Англосаксам есть дело до Украины и России? А то так заявляют, что не до конца осознают. Да плевать они хотели. Есть цель у них они к не идут. Или не идут.

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Гость

15:21:03 26-05-2023

Кто ему даст нанести удар? Закусывать не пробовал ?

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Гость

15:39:39 26-05-2023

Ну так то он прав, если хохлам дадут такое оружие, то выбора реально не останется у России

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Гость

18:37:19 26-05-2023

Димон опять активизировался, давно его было не слышно.

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Гость

18:39:20 26-05-2023

Ничего вы не сделаете, как всегда озабоченность выразите в твиттере (в случае не Димона в тегеге) и все.

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Гость

18:58:45 26-05-2023

цугцванг

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рябой

09:58:43 27-05-2023

Медведев вообще то Грузию за неделю победил, без всяких СВО, не то что нынешний ..., второй год чудит!

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Владимир В.

16:15:22 27-05-2023

Насколько мне помнится, Медведев был на Олимпиаде в Японии, а все решения принимал Путин, будучи премьером РФ.Наверняка он советовался с Медведевым, но по Конституции РФ если Президент куда-то уезжает в отпуск, болен, то его обязанности выполняет премьер.

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Андрей

12:28:19 27-05-2023

И он был президентом 4 года.... Это жесть...

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Владимир В.

17:47:05 27-05-2023

???

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