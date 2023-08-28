Украина попыталась атаковать Крым двумя беспилотниками и ракетой
Попытка пресечена системами ПВО, которые ликвидировали цели
28 августа 2023, 17:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Средства ПВО пресекли две атаки на Крымский полуостров за минувшее утро. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Около 10:30 мск Киев попытался атаковать российские объекты с помощью двух беспилотников. Их удалось сбить над территорией полуострова. Около 11:30 Вооруженные силы Украины повторили атаку, запустив одну крылатую ракету. Ее обезвредили над акваторией Черного моря у побережья полуострова.
О пострадавших и разрушениях в инциденте не сообщается.
07:32:22 29-08-2023
Ракеты и беспилотники больше нужны для победы, чем праздники и салюты