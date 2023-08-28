Украина попыталась атаковать Крым двумя беспилотниками и ракетой

Попытка пресечена системами ПВО, которые ликвидировали цели

28 августа 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Средства ПВО пресекли две атаки на Крымский полуостров за минувшее утро. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Около 10:30 мск Киев попытался атаковать российские объекты с помощью двух беспилотников. Их удалось сбить над территорией полуострова. Около 11:30 Вооруженные силы Украины повторили атаку, запустив одну крылатую ракету. Ее обезвредили над акваторией Черного моря у побережья полуострова.

О пострадавших и разрушениях в инциденте не сообщается.