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Украина попыталась атаковать Крым двумя беспилотниками и ракетой

Попытка пресечена системами ПВО, которые ликвидировали цели

28 августа 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Средства ПВО пресекли две атаки на Крымский полуостров за минувшее утро. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Около 10:30 мск Киев попытался атаковать российские объекты с помощью двух беспилотников. Их удалось сбить над территорией полуострова. Около 11:30 Вооруженные силы Украины повторили атаку, запустив одну крылатую ракету. Ее обезвредили над акваторией Черного моря у побережья полуострова.

О пострадавших и разрушениях в инциденте не сообщается.

Происшествия свалка спецоперация Крым

Комментарии 1

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Гость

07:32:22 29-08-2023

Ракеты и беспилотники больше нужны для победы, чем праздники и салюты

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