Украина потребовала исключить Россию из состава ФИФА и УЕФА

Поводом для этого называют интеграцию российских клубов

26 июня 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА и УЕФА с требованием исключить российские клубы. Соответствующее письмо опубликовала пресс-служба организации.

Обращение направили президенту УЕФА Александру Чеферину. В нем отмечается, что Российский футбольный союз готовит крымские команды к участию во внутренних турнирах.

Напомним, что на данный момент аттестацию для участия в ФНЛ прошли "Севастополь" и ялтинский "Рубин".

Крымским командам – "Океану" из Керчи, "ТСК-Таврии" и "Рубину" – предстоит пройти эту процедуру.