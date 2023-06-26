Украина потребовала исключить Россию из состава ФИФА и УЕФА
Поводом для этого называют интеграцию российских клубов
26 июня 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА и УЕФА с требованием исключить российские клубы. Соответствующее письмо опубликовала пресс-служба организации.
Обращение направили президенту УЕФА Александру Чеферину. В нем отмечается, что Российский футбольный союз готовит крымские команды к участию во внутренних турнирах.
Напомним, что на данный момент аттестацию для участия в ФНЛ прошли "Севастополь" и ялтинский "Рубин".
Крымским командам – "Океану" из Керчи, "ТСК-Таврии" и "Рубину" – предстоит пройти эту процедуру.
10:29:56 26-06-2023
стадион зенит стоит 43 млрд...
14:42:55 26-06-2023
Гость (10:29:56 26-06-2023) стадион зенит стоит 43 млрд...... и чо?
15:51:53 26-06-2023
О, а мы еще там?
15:52:19 26-06-2023
А Дзюба получал 1 миллион в день