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Украина потребовала исключить Россию из состава ФИФА и УЕФА

Поводом для этого называют интеграцию российских клубов

26 июня 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА и УЕФА с требованием исключить российские клубы. Соответствующее письмо опубликовала пресс-служба организации.

Обращение направили президенту УЕФА Александру Чеферину. В нем отмечается, что Российский футбольный союз готовит крымские команды к участию во внутренних турнирах.

Напомним, что на данный момент аттестацию для участия в ФНЛ прошли "Севастополь" и ялтинский "Рубин".

Крымским командам – "Океану" из Керчи, "ТСК-Таврии" и "Рубину" – предстоит пройти эту процедуру.

Спорт Футбол

Комментарии 4

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Гость

10:29:56 26-06-2023

стадион зенит стоит 43 млрд...

  -3 Нравится
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Гость

14:42:55 26-06-2023

Гость (10:29:56 26-06-2023) стадион зенит стоит 43 млрд...... и чо?

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Гость

15:51:53 26-06-2023

О, а мы еще там?

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Гость

15:52:19 26-06-2023

А Дзюба получал 1 миллион в день

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