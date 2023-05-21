Как устроена главная футбольная организация FIFA и когда она появилась?

21 мая FIFA отмечает уже 119-й день рождения

21 мая 2023, 07:15, ИА Амител

FIFA/ Фото: fifa.com

21 мая главная футбольная организация в мире FIFA празднует свой 119-й день рождения. За это время в её истории были и взлёты, и падения, она расширялась и стала по-настоящему всемирной. Amic.ru вспомнил историю FIFA и основные события, которые в ней были.

Что такое FIFA?

FIFA – это аббревиатура от французского Federation Internationale de Football Association, то есть Международная федерация футбольных ассоциаций. ФИФА – руководящий и контролирующий орган в мировом футболе, пляжном футболе и мини-футболе. Конкурентов у ФИФА нет, она одна организует все крупные первенства в мире.

ФИФА – некоммерческая организация, сейчас она базируется в Швейцарии. Организация корректирует правила футбола в международных официальных турнирах и чемпионатах, учреждает и упраздняет международные турниры, популяризирует футбол и разрешает спорные ситуации между национальными сборными. Деятельность организации регулирует устав ФИФА, принятый ещё в 1905 году.

В ФИФА входит несколько региональных объединений, каждое отвечает за свою зону и проводит свои чемпионаты. Итак, существуют следующие организации внутри ФИФА:

УЕФА – Союз европейских футбольных ассоциаций;

АФК – Азиатская конфедерация футбола;

КАФ – Африканская федерация футбола;

КОМЕБОЛ – Южноамериканская федерация футбола;

КОНКАКАФ – Конфедерация футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна;

ОФК – Конфедерация футбола Океании (кроме Австралии).

Всего в ФИФА входит 211 национальных федераций.

Какая история у ФИФА?

Днём рождения ФИФА считается 21 мая 1904 года, потому что именно в этот день в Париже представители футбольных федераций Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Швеции и Швейцарии подписали соглашение об образовании ФИФА. Вскоре состоялся первый конгресс ФИФА, на котором выбрали первого президента организации, которым стал французский журналист Роберт Герен.

Первым полноценным соревнованием под эгидой ФИФА стал футбольный турнир на Лондонских Олимпийских играх 1908 года. Вскоре ФИФА перестаёт быть исключительно европейской организацией, в 1909-м в её ряды принимают ЮАР, в 1912 году – Аргентину, а в 1913 году – США. ФИФА сначала проводила Олимпийские турниры, однако всё остановила Первая мировая война.

Организация начала снова набирать силу с 1921 года, когда её возглавил француз Жуль Риме. В его "правление" ФИФА в 1930 году организовала первый чемпионат мира по футболу. Он состоялся в Уругвае, хозяева турнира победили в нём.

После этого чемпионат мира по футболу проводился каждые четыре года – за исключением перерыва, который был связан с Второй мировой войной (перерыв длился с 1938 по 1950 год). Первый послевоенный чемпионат мира состоялся в 1950 году и с тех пор паузы больше не было. В 1958 году чемпионат мира впервые показали на телевизионных экранах. Тогда же на турнире впервые выступила сборная СССР.

В 1970 году ФИФА ввела красные карточки на чемпионате мира. ЧМ-1970 стал последним чемпионатом мира, на котором вручался Кубок Жюля Риме. С 1974 года его заменил Кубок мира ФИФА, который вручается по сей день.

В 1977-м состоялся первый чемпионат мира среди юношей моложе 20 лет. А в 1985-м появился и чемпионат мира среди юношеских команд. В 1991 году впервые состоялся чемпионат мира среди женщин.