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Украина разработала беспилотники, способные долететь до Сибири

Их производством занимаются как минимум шесть предприятий

19 апреля 2024, 13:14, ИА Амител

Беспилотник самолетного типа / Фото: кадр из видео
Беспилотник самолетного типа / Фото: кадр из видео

На вооружении ВСУ появились сверхдальние беспилотные летательные аппараты, пишет "Российская газета" со ссылкой на журнал The Economist.

Новые беспилотники могут уничтожать объекты на очень большом расстоянии. На данный момент их производством занимаются как минимум шесть предприятий.

"Лучшая из новых моделей имеет запас хода 3000 километров и способна добраться до Сибири", – отмечает зарубежное издание.

Зажженная свеча / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
украина оружие

Комментарии 13

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ВВП

13:17:32 19-04-2024

пишет "Российская газета" со ссылкой на журнал The Economist. --А что так мало, напишите, что для Дальнего востока)

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Гость

13:52:53 19-04-2024

3000 километров --- до Барнаула 3100. А самолет вообще может 10000 пролететь.

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Гость

13:58:27 19-04-2024

Ан-2 и дальше может долететь.

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Гость

14:05:51 19-04-2024

До Сибири топлива много надо. Москва ближе.

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Гость

14:10:37 19-04-2024

Чтоб до Сибири долететь, нужно как минимум перелететь через Уральский хребет. А это от 1600 до 1800 метров над уровнем моря.

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Гость

21:27:31 20-04-2024

Гость (14:10:37 19-04-2024) Чтоб до Сибири долететь, нужно как минимум перелететь через ... Кроме уральского хребта за, есть Сибирь пониже. И тут куча военных заводов. Печально. ПВО охраняет в основном там, живущих за границей. А как нам,не входящим в московскую область? Читаешь,сколько гибнет в приграничных городах и появляется желание уйти в тайгу.

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Гость

14:21:07 19-04-2024

Ракеты давно уже летают на 16 000 км

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Гость

14:23:15 19-04-2024

Вэлком. Посадим, дозоправим и обратно отправим по тому же маршруту.

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Гость

14:28:56 19-04-2024

Гость (14:23:15 19-04-2024) Вэлком. Посадим, дозоправим и обратно отправим по тому же ма... Да чё там, шапками закидаем как раньше, не впервой!

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Вопрос.

14:30:15 19-04-2024

Ну и почему эти 6 предприятий еще существуют и работают? или они не на Украине?

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Гость

16:01:06 19-04-2024

Пока этот пылесос с крыльями будет тарахтеть 3000 вёрст, со скоростью 200 км./ч., его сшибут рогатками неравнодушные граждане, а то и шапками, как предлагалось выше.

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Гость

22:03:18 20-04-2024

Гость (16:01:06 19-04-2024) Пока этот пылесос с крыльями будет тарахтеть 3000 вёрст, со ... К сожалению-все несколько печальнее. Те,кто создает эти аппараты, явно не глупее вас.

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Гость

03:23:05 20-04-2024

А гле наши подобные полки и дивизии дальних беспилотников?????????Или умышленно преступно вредительски вбухивают деньги в сухопутные бесполезные дроны с пулеметиками 7.62 или автоматическим гранатометиками 30 мм.

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