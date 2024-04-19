Украина разработала беспилотники, способные долететь до Сибири

Их производством занимаются как минимум шесть предприятий

19 апреля 2024, 13:14, ИА Амител

Беспилотник самолетного типа / Фото: кадр из видео

На вооружении ВСУ появились сверхдальние беспилотные летательные аппараты, пишет "Российская газета" со ссылкой на журнал The Economist.

Новые беспилотники могут уничтожать объекты на очень большом расстоянии. На данный момент их производством занимаются как минимум шесть предприятий.