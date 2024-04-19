Украина разработала беспилотники, способные долететь до Сибири
Их производством занимаются как минимум шесть предприятий
19 апреля 2024, 13:14, ИА Амител
Беспилотник самолетного типа / Фото: кадр из видео
На вооружении ВСУ появились сверхдальние беспилотные летательные аппараты, пишет "Российская газета" со ссылкой на журнал The Economist.
Новые беспилотники могут уничтожать объекты на очень большом расстоянии. На данный момент их производством занимаются как минимум шесть предприятий.
"Лучшая из новых моделей имеет запас хода 3000 километров и способна добраться до Сибири", – отмечает зарубежное издание.
13:17:32 19-04-2024
пишет "Российская газета" со ссылкой на журнал The Economist. --А что так мало, напишите, что для Дальнего востока)
13:52:53 19-04-2024
3000 километров --- до Барнаула 3100. А самолет вообще может 10000 пролететь.
13:58:27 19-04-2024
Ан-2 и дальше может долететь.
14:05:51 19-04-2024
До Сибири топлива много надо. Москва ближе.
14:10:37 19-04-2024
Чтоб до Сибири долететь, нужно как минимум перелететь через Уральский хребет. А это от 1600 до 1800 метров над уровнем моря.
21:27:31 20-04-2024
Гость (14:10:37 19-04-2024) Чтоб до Сибири долететь, нужно как минимум перелететь через ... Кроме уральского хребта за, есть Сибирь пониже. И тут куча военных заводов. Печально. ПВО охраняет в основном там, живущих за границей. А как нам,не входящим в московскую область? Читаешь,сколько гибнет в приграничных городах и появляется желание уйти в тайгу.
14:21:07 19-04-2024
Ракеты давно уже летают на 16 000 км
14:23:15 19-04-2024
Вэлком. Посадим, дозоправим и обратно отправим по тому же маршруту.
14:28:56 19-04-2024
Гость (14:23:15 19-04-2024) Вэлком. Посадим, дозоправим и обратно отправим по тому же ма... Да чё там, шапками закидаем как раньше, не впервой!
14:30:15 19-04-2024
Ну и почему эти 6 предприятий еще существуют и работают? или они не на Украине?
16:01:06 19-04-2024
Пока этот пылесос с крыльями будет тарахтеть 3000 вёрст, со скоростью 200 км./ч., его сшибут рогатками неравнодушные граждане, а то и шапками, как предлагалось выше.
22:03:18 20-04-2024
Гость (16:01:06 19-04-2024) Пока этот пылесос с крыльями будет тарахтеть 3000 вёрст, со ... К сожалению-все несколько печальнее. Те,кто создает эти аппараты, явно не глупее вас.
03:23:05 20-04-2024
А гле наши подобные полки и дивизии дальних беспилотников?????????Или умышленно преступно вредительски вбухивают деньги в сухопутные бесполезные дроны с пулеметиками 7.62 или автоматическим гранатометиками 30 мм.