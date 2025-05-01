Украина согласилась на 22 условия США, чтобы урегулировать конфликт с Россией

В частности, государство готово пойти на территориальные уступки

01 мая 2025, 17:45, ИА Амител

Фото: Dave Sherrill / unsplash.com

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил о 22 конкретных условиях для урегулирования конфликта, которые Вашингтон представил Киеву. С его слов, Украина согласилась на них. Государство готово принять территориальные требования России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Украинцы готовы уступить территории, которые Россия фактически занимает, хотя и не признавать это юридически навсегда. Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях", – заявил Келлог в интервью Fox News.

Со слов Келлога, США тоже готовы частично согласиться на территориальные требования России. Он уточнил, что Вашингтон не отказывается от роли посредника в урегулировании конфликта.

По данным РИА Новости, представители Киева и Европы заинтересованы в полноценном прекращении огня, которое могло бы привести к мирному соглашению и длилось бы по меньшей мере 30 дней.

"Почему 30 дней важны? Потому что это может создать постоянную мирную инициативу. И причина, по которой 30 дней важны, – это останавливает убийства. Это то, что хочет сделать президент (США Дональд. – Прим. ред.) Трамп", – цитирует Келлога агентство.

Напомним, 30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Известно, что в его рамках был создан двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Со слов вице-премьера Украины Юлии Свириденко, в рамках сделки Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Она уточнила, что доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.