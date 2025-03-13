Украина вряд ли согласится на перемирие, заявил Лукашенко

Российско-белорусские переговоры проходят в Кремле

13 марта 2025, 20:15, ИА Амител

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что Киев не согласится на установление режима прекращения огня, но, скорее всего, ждет отказа Москвы. Его слова передает РИА Новости.

"Если это перемирие, значит, все замерло и никакого движения. Но на это, скорее всего, украинцы не согласятся", – сказал Лукашенко.

Он пояснил, что при установлении 30-дневного перемирия Россия продолжит производить "вооружение и прочее", при этом не будет поставлять его на фронт. На Украине же, по словам Лукашенко, "движения не должно быть никакого", потому что страна получает вооружение из-за границы, и любые попытки его перевозки будут расцениваться как нарушение.

"Поэтому я не думаю, что украинцы еще и с этим согласятся, они думают, что россияне откажутся от этого, и у них будет этот козырь, о котором говорил Трамп", – отметил белорусский лидер.

Ранее офис президента Украины после переговоров Киева и Вашингтона заявил, что власти страны готовы на предложение США о прекращении огня на 30 дней с возможным продлением по согласию сторон.

Напомним, 13 марта в Кремле проходят переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств обсудят перспективы интеграции, а также актуальные международные вопросы. Ожидается, что по итогам встречи будет подписано несколько совместных документов.