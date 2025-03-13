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Путин и Лукашенко проведут переговоры в Кремле 13 марта

Ожидается, что по итогам встречи будет подписано несколько совместных документов

13 марта 2025, 13:50, ИА Амител

Владимир Путин и Александр Лукашенко / Фото: kremlin.ru/events/president/trips/75795/photos/79412
Владимир Путин и Александр Лукашенко / Фото: kremlin.ru/events/president/trips/75795/photos/79412

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко 13 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Белорусский лидер посетит Россию с официальным визитом впервые после переизбрания.

"Это будет первая зарубежная поездка [Лукашенко] после переизбрания на пост главы белорусского государства", – говорится в сообщении.

В ходе встречи Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят перспективы интеграции, а также актуальные международные вопросы.

Ожидается, что по итогам встречи лидеры государств подпишут несколько совместных документов.

Известно, что президент Белоруссии уже вылетел в Москву для переговоров с российским коллегой.

Россия Политика белоруссия

Комментарии 3

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Гость

13:55:47 13-03-2025

ЯО там разместили. Это серьезно

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Гость

14:09:31 13-03-2025

нормальный ход, на случай если прибалтийские обиженки и пшеки храброй воды лаканут.
Физически у Лукашенко, фактически контроль за нами

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Олег

20:10:40 13-03-2025

Трамп не приедет, без него Хохляндию делить будут.

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