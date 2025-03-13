Путин и Лукашенко проведут переговоры в Кремле 13 марта
Ожидается, что по итогам встречи будет подписано несколько совместных документов
13 марта 2025, 13:50, ИА Амител
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко 13 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Белорусский лидер посетит Россию с официальным визитом впервые после переизбрания.
"Это будет первая зарубежная поездка [Лукашенко] после переизбрания на пост главы белорусского государства", – говорится в сообщении.
В ходе встречи Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят перспективы интеграции, а также актуальные международные вопросы.
Ожидается, что по итогам встречи лидеры государств подпишут несколько совместных документов.
Известно, что президент Белоруссии уже вылетел в Москву для переговоров с российским коллегой.
13:55:47 13-03-2025
ЯО там разместили. Это серьезно
14:09:31 13-03-2025
нормальный ход, на случай если прибалтийские обиженки и пшеки храброй воды лаканут.
Физически у Лукашенко, фактически контроль за нами
20:10:40 13-03-2025
Трамп не приедет, без него Хохляндию делить будут.