Украинца с гражданством РФ задержали по подозрению в госизмене за финансирование ВСУ

39-летний мужчина переводил деньги на счет, используемый для финансирования украинской армии

05 июля 2023, 17:51, ИА Амител

Кадр из видео

Уроженца Украины с российским гражданством задержали в Екатеринбурге по подозрению в совершении госизмены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области.

"Гражданин России, проживающий за рубежом, задержан при попытке пересечения государственной границы (в аэропорту Екатеринбурга", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 39-летний мужчина переводил деньги на счет, который использовался для финансирования ВСУ.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Его заключили под стражу.