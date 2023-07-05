Украинца с гражданством РФ задержали по подозрению в госизмене за финансирование ВСУ
39-летний мужчина переводил деньги на счет, используемый для финансирования украинской армии
05 июля 2023, 17:51, ИА Амител
Кадр из видео
Уроженца Украины с российским гражданством задержали в Екатеринбурге по подозрению в совершении госизмены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области.
"Гражданин России, проживающий за рубежом, задержан при попытке пересечения государственной границы (в аэропорту Екатеринбурга", - сказано в сообщении.
Отмечается, что 39-летний мужчина переводил деньги на счет, который использовался для финансирования ВСУ.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Его заключили под стражу.
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