Украинцам разрешили не приветствовать российских атлетов на Олимпиаде

В НОК заявили, что это поможет избежать провокаций

20 июля 2024, 06:40, ИА Амител

Олимпийские игры / Фото: pxhere.com/ru/photo/1204701

Украинским спортсменам разрешили не приветствовать своих российских коллег на Олимпийских играх в Париже, объявил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в эфире национального телемарафона. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы достигли соглашения с международными федерациями по видам спорта, где требуется приветствовать соперника при встрече или после соревнований, о том, что мы не будем жать руки россиянам. Мы учли этот вопрос, чтобы избежать провокаций в отношении наших спортсменов", – сказал он.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российских спортсменов допустили на соревнования только в нейтральном статусе, при условии, что они соответствуют критериям, определенным специальной комиссией из трех человек. Для нейтральных атлетов были утверждены специальный флаг и гимн. Их не допустят к участию в параде на церемонии открытия, а их награды не будут учитываться в медальной таблице.