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Украинцам разрешили не приветствовать российских атлетов на Олимпиаде

В НОК заявили, что это поможет избежать провокаций

20 июля 2024, 06:40, ИА Амител

Олимпийские игры / Фото: pxhere.com/ru/photo/1204701
Олимпийские игры / Фото: pxhere.com/ru/photo/1204701

Украинским спортсменам разрешили не приветствовать своих российских коллег на Олимпийских играх в Париже, объявил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в эфире национального телемарафона. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы достигли соглашения с международными федерациями по видам спорта, где требуется приветствовать соперника при встрече или после соревнований, о том, что мы не будем жать руки россиянам. Мы учли этот вопрос, чтобы избежать провокаций в отношении наших спортсменов", – сказал он.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российских спортсменов допустили на соревнования только в нейтральном статусе, при условии, что они соответствуют критериям, определенным специальной комиссией из трех человек. Для нейтральных атлетов были утверждены специальный флаг и гимн. Их не допустят к участию в параде на церемонии открытия, а их награды не будут учитываться в медальной таблице.

Спорт

Комментарии 10

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Гость

09:05:54 20-07-2024

Если мы сами решили их даже не показывать типа их и нет. Какие могут быть к Украинцам претензий

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Гость

12:00:02 20-07-2024

Гость (09:05:54 20-07-2024) Если мы сами решили их даже не показывать типа их и нет. Как... Ты дурачок?

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Гость

09:15:09 20-07-2024

Ну вот и первые Олимпийские провокации пошли...
Позже разрешат плевать нашим в лицо...!
За этим "наши" атлеты туда попёрлись!?
Этого им в их жизни не хватало!?
Называется политическая безграмотность спортсменов!

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Гость

09:28:32 20-07-2024

Там не т русских спортсменов

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Гость

10:17:23 20-07-2024

Гость (09:28:32 20-07-2024) Там не т русских спортсменов ... Представляете, вы уже отказываетесь называть Русскими спортсменов которыми тысячи Россиян гордятся. Которые представляют страну на международной арене.
Но мозги промытые конечно у Украинцев

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Гость

18:29:51 20-07-2024

Гость (10:17:23 20-07-2024) Представляете, вы уже отказываетесь называть Русскими спортс... Я не хочу что бы нашу страну предоставляли там где на мою страну плюют и унижают!!!

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Гость

23:17:40 20-07-2024

Гость (18:29:51 20-07-2024) Я не хочу что бы нашу страну предоставляли там где на мою ст...
То есть везде кроме С. Кореи и немножко Беларуси?

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Гость

09:38:17 21-07-2024

Гость (10:17:23 20-07-2024) Представляете, вы уже отказываетесь называть Русскими спортс... Эти персонажи представляют неизвестную мне страну с белым флагом

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Гость

10:20:28 20-07-2024

И не говорите что спорт и культура вне политики!!!
Пока есть ГОСУДАРСТВЕННЫЕ министерства спорта, культуры, да чего угодно министерства, сфера их деятельности и всех кто в ней находится, будут внутри ПОЛИТИКИ!!!
И не уговаривайте себя ложными наивными самообманами!...

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Гость

16:18:16 20-07-2024


"Мы достигли соглашения с международными федерациями по видам спорта..." - с такими достижениями место в детских садиках олимпиады проводить - "Я с тобою не играю и не писай в мой горшок".

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