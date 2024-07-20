Украинцам разрешили не приветствовать российских атлетов на Олимпиаде
В НОК заявили, что это поможет избежать провокаций
20 июля 2024, 06:40, ИА Амител
Украинским спортсменам разрешили не приветствовать своих российских коллег на Олимпийских играх в Париже, объявил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в эфире национального телемарафона. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы достигли соглашения с международными федерациями по видам спорта, где требуется приветствовать соперника при встрече или после соревнований, о том, что мы не будем жать руки россиянам. Мы учли этот вопрос, чтобы избежать провокаций в отношении наших спортсменов", – сказал он.
Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российских спортсменов допустили на соревнования только в нейтральном статусе, при условии, что они соответствуют критериям, определенным специальной комиссией из трех человек. Для нейтральных атлетов были утверждены специальный флаг и гимн. Их не допустят к участию в параде на церемонии открытия, а их награды не будут учитываться в медальной таблице.
09:05:54 20-07-2024
Если мы сами решили их даже не показывать типа их и нет. Какие могут быть к Украинцам претензий
12:00:02 20-07-2024
Гость (09:05:54 20-07-2024) Если мы сами решили их даже не показывать типа их и нет. Как... Ты дурачок?
09:15:09 20-07-2024
Ну вот и первые Олимпийские провокации пошли...
Позже разрешат плевать нашим в лицо...!
За этим "наши" атлеты туда попёрлись!?
Этого им в их жизни не хватало!?
Называется политическая безграмотность спортсменов!
09:28:32 20-07-2024
Там не т русских спортсменов
10:17:23 20-07-2024
Гость (09:28:32 20-07-2024) Там не т русских спортсменов ... Представляете, вы уже отказываетесь называть Русскими спортсменов которыми тысячи Россиян гордятся. Которые представляют страну на международной арене.
Но мозги промытые конечно у Украинцев
18:29:51 20-07-2024
Гость (10:17:23 20-07-2024) Представляете, вы уже отказываетесь называть Русскими спортс... Я не хочу что бы нашу страну предоставляли там где на мою страну плюют и унижают!!!
23:17:40 20-07-2024
Гость (18:29:51 20-07-2024) Я не хочу что бы нашу страну предоставляли там где на мою ст...
То есть везде кроме С. Кореи и немножко Беларуси?
09:38:17 21-07-2024
Гость (10:17:23 20-07-2024) Представляете, вы уже отказываетесь называть Русскими спортс... Эти персонажи представляют неизвестную мне страну с белым флагом
10:20:28 20-07-2024
И не говорите что спорт и культура вне политики!!!
Пока есть ГОСУДАРСТВЕННЫЕ министерства спорта, культуры, да чего угодно министерства, сфера их деятельности и всех кто в ней находится, будут внутри ПОЛИТИКИ!!!
И не уговаривайте себя ложными наивными самообманами!...
16:18:16 20-07-2024
"Мы достигли соглашения с международными федерациями по видам спорта..." - с такими достижениями место в детских садиках олимпиады проводить - "Я с тобою не играю и не писай в мой горшок".